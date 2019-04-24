Правительство Украины приняло решение выйти из Соглашения о взаимном обеспечении сохранности межгосударственных секретов в области правовой охраны изобретений времен СССР. Киев считает, что соглашение 1999 года устарело, сообщает ТАСС.
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© Sputnik / Scanpix

Соглашение предусматривает, что стороны должны обеспечивать режим секретности в отношении советских изобретений. Инициатива была одобрена в правительстве Украины без обсуждения.

Как отмечается, отказ от хранения межгосударственных секретов о советских изобретениях связан с отсутствием в рамках СНГ правовых отношений в этой области.

Документ был подписан в Минске 4 июня 1999 года. Соглашение заключили Россия, Украины, Азербайджан, Армения, Беларусь, Грузия, Казахстан, Киргизия, Молдавия, Таджикистан и Узбекистан.

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С начала 2019 года Украина прекратила свое участие в почти десяти договорах Содружества. В том числе она вышла из соглашения, регламентирующего отношения в оборонной сфере, а также из состава координационных органов СНГ.

В сентябре прошлого года Украина вышла из Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией, подписанного в 1997 году. Указ президента Петра Порошенко был подписан в соответствии с решением СНБО и предложением министерства иностранных дел Украины.

ТАСС
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