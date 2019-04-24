Соглашение предусматривает, что стороны должны обеспечивать режим секретности в отношении советских изобретений. Инициатива была одобрена в правительстве Украины без обсуждения.
Как отмечается, отказ от хранения межгосударственных секретов о советских изобретениях связан с отсутствием в рамках СНГ правовых отношений в этой области.
Документ был подписан в Минске 4 июня 1999 года. Соглашение заключили Россия, Украины, Азербайджан, Армения, Беларусь, Грузия, Казахстан, Киргизия, Молдавия, Таджикистан и Узбекистан.
С начала 2019 года Украина прекратила свое участие в почти десяти договорах Содружества. В том числе она вышла из соглашения, регламентирующего отношения в оборонной сфере, а также из состава координационных органов СНГ.
В сентябре прошлого года Украина вышла из Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией, подписанного в 1997 году. Указ президента Петра Порошенко был подписан в соответствии с решением СНБО и предложением министерства иностранных дел Украины.
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