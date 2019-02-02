Сообщается, что оплата производится в специальных правах заимствований. Еще одна крупная выплата запланирована на сентябрь - 114,3 млн СПЗ и 295,5 млн СПЗ.

Выплаты по долгу МВФ в 2019 году составят около двух миллиардов долларов.

В течение 2019 года Украине предстоит выплатить 14,2 миллиарда долларов (417 млрд гривень) государственного долга, 56,4 млрд грн - составляют выплаты по внешним заимствованиям. На сегодня ЗВР Украины составляют 20,1 млрд долларов. При этом Минфин продолжает брать новые кредиты. В конце года Минфин привлек в бюджет 20 миллиардов гривень за счет продажи ОВГЗ. По состоянию на 30 января сумма продажи ОВГЗ составила почти 50 миллиардов долларов.

Напомним, в декабре МВФ открыл для Украины новую программу, объем которой составляет 3,9 млрд долларов. По новой программе Минфин рассчитывает получить два транша от МВФ по 1,3 млрд гривень каждый. Ранее сообщалось, что Украина в 2019-2020 годах должна выплатить по внешнему госдолгу около 12 млрд долларов, включая процентные платежи.