Как сказано в сообщении СБУ, журналиста выслали из-за деятельности, наносящей вред национальным интересам Украины.
Немышев "принудительно возвращен в РФ", это произошло на пограничном пункте Сеньковка в четыре утра, следует из заявления службы.
Сотруднику НТВ, которого СБУ в своем пресс-релизе называет пропагандистом, запрещен въезд на территорию Украины сроком на три года.
Накануне стало известно, что корреспондента "Центрального телевидения" - субботнего информационного шоу на НТВ с ведущим Вадимом Такменевым - задержали в столице Украины. Он был доставлен в одно из отделений полиции, а позже передан сотрудникам СБУ.
Телекомпания сообщала, что Немышев "выполнял редакционное задание". "Корреспондент записывал на улице стендап (фрагмент репортажа, когда автор присутствует в кадре), во время которого разрезал столовым ножом знаменитый "Киевский" торт", - сообщало НТВ.
Позже источник агентства Интерфакс-Украина сообщил, что Немышев якобы был задержан полицией за совершение уголовного правонарушения.
В СБУ подтверждали, что корреспондент НТВ доставлен к ним на допрос. При себе у него обнаружили аккредитацию для работы в самопровозглашенной Донецкой народной республике, что и стало основанием для передачи задержанного из рук полиции в СБУ.
В конце августа Украина выдворила журналистку Первого канала. Корреспонденту российского телеканала также был запрещен въезд на территорию соседнего государства на три года.
"Решение было принято из-за деятельности Курбатовой, которая вредила национальным интересам Украины", - объясняла действия властей представитель СБУ Елена Гитлянская.
Первоначально на Первом канале заявляли, что журналистка могла быть похищена.
В женский колледж в Кембридже будут принимать трансгендеров (1)
Один из трех колледжей Кембриджского университета,...
Нобелевскую премию по литературе получил британец Кадзуо Исигуро
Лауреатом Нобелевской премии по литературе стал...
Иракские войска взяли один из последних оплотов ИГ (1)
Иракское командование сообщило о проведении успешной...
Украина выдворила корреспондента телеканала НТВ (13)
Служба безопасности Украины ( СБУ ) сообщила о...
Бойня в Лас-Вегасе: подруга стрелка ничего не знала о его планах (3)
Подруга Стивена Пэддока, устроившего в воскресенье...
TOP новостей
Василяускас: самая коварная новость - экономика растет, а неравенство усугубляется (34)
"Самая коварная новость - это то, что экономика страны...
Сквернялис обратился к учителям: есть новости в вопросе зарплат (3)
В ближайшее время не будет такого, что учителя массово...
Эмигрант вернулся в Литву через 10 лет: это какое-то недоразумение (95)
После 10 лет, проведенных в эмиграции, 38-летний Миндаугас...
В Литве не хватает работников, выручают приезжие (35)
Сообщение Департамента миграции о том, что департамент...
Литва обратилась в ЕК за финансовой помощью земледельцам (3)
Правительство Литвы обратился в Еврокомиссию (ЕК) с...