Как отмечается в отчете, "компетентными органами Украины" в 2018 году "приняты решения о выдаче в Россию 22 лиц, в том числе Дукузова М.И."

Подозреваемый был объявлен в международный розыск в конце 2005 года. По версии Генпрокуратуры РФ, Магомед совместно со своим братом — Казбеком Дукузовым — входил в преступное сообщество, созданное в Москве для вымогательств и убийств по найму.

Магомеда Дукузова также подозревают в убийстве Якова (Яна) Сергунина, расстрелянного в 2004 году в центре Москвы. Прокуратура связывала его гибель с делом Хлебникова. Запрос о выдаче обвиняемого был направлен украинской стороне в мае 2017 года.

Пол Хлебников был убит в Москве в июле 2004 года. По версии следствия, заказчиком преступления был Хож-Ахмед Нухаев, бывший первый вице-премьер Чеченской Республики Ичкерия. В качестве исполнителей назывались нотариус Фаиль Садретдинов и уроженцы Чечни Казбек Дукузов и Муса Вахаев.