Владимир Зеленский во втором туре выборов президента Украины победил Петра Порошенко во всех регионах. Как передает корреспондент УНИАН, об этом свидетельствуют данные всеукраинского экзит-пола, проведенного по заказу программы ТСН на телеканале "1+1".

В частности, на востоке Украины за Зеленского проголосовали 88,1%, за Порошенко - 11,9%; на западе за Зеленского - 52,0%, за Порошенко - 48,0%; в Киеве за Зеленского - 59,5%, за Порошенко - 45,5%; на севере за Зеленского - 74,6%, за Порошенко - 25,4%; в центре за Зеленского - 78,8%, за Порошенко - 21,2%; на юге за Зеленского - 85,6%, за Порошенко - 14,4%.

Экзит-пол ТСН проводился исследовательскими компаниями TNS Kantar и Info Sapiens по заказу канала "1+1".

На выходе из 600 избирательных участков на всей территории Украины (кроме специальных, иностранных участков и оккупированных территорий) было опрошено около 20 тыс. респондентов в возрасте от 18 лет методом личного интервью. Теоретическая погрешность выборки составляет не более 0,7%.

Избирательные комиссии на участках в Австралии, где уже завершилось голосование во втором туре выборов, полностью подсчитали голоса. По их результатам победу одержал Петр Порошенко, сообщает посольство Украины в Австралии на странице в Facebook.

Так, по данным ведомства, всего проголосовать за нового президента Украины на избиркомы в Австралии пришли 99 украинцев. Из них 72 человека поддержали Петра Порошенко, еще 26 – Владимира Зеленского.

При этом лишь один бюллетень был признан недействительным.

Украинская полиция получила почти 940 сообщений, связанных с нарушениями избирательного процесса, по фактам открыто 12 уголовных производств и составлено 13 админпротоколов. Такие данные по состоянию на 17:00 обнародовали в Департаменте коммуникации Нацполиции Украины.

"В полицию поступило 938 сообщения о событиях, связанных с выборами. По 12 фактам сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований", - говорится в сообщении.

10 уголовных производств открыты по ст.158 УК (незаконное использование избирательного бюллетеня), два - по ст.259 УК (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожении или повреждении объектов собственности).

Больше всего сообщений, связанных с избирательным процессом, поступило в Киеве, Днепропетровской, Харьковской и Донецкой областях.

Кандидата в президенты Владимира Зеленский оштрафовали за нарушение тайны голосования. Как сообщает ТСН, полиция посетила штаба претендента на пост главы государства и выписала штраф. Зеленский объяснил полицейским, что показал бюллетень после просьбы журналистов.

"Я не сориентировался и показал да", - сказал он. Также кандидат в президенты согласился, что на него должны составить админпротокол. "Хорошо. Нарушил. Закон есть Закон", - отметил Зеленский.

⚡️До Зеленського приїхала поліція та складає протокол через те, що кандидат у президенти перед камерами показав заповнений бюлетень pic.twitter.com/KImzWbmJ3g — Новое Время (@tweetsNV) 21 апреля 2019 г.







На выборах президента Украины во втором туре проголосовал действующий президент, кандидат Петр Порошенко.

Порошенко пришел на участок в киевском Доме офицеров вместе с женой Мариной Порошенко. Он отметил, что гордится нынешней организацией выборов. И добавил, что важно, чтобы граждане голосовали умом - "потому что не смешно".

"Неважно, кто будет избран, важнее — стратегия и путь, которым нация и государство будет продолжать движение", — сказал Порошенко. "Очень важно — не потерять страну", — добавил он.

Кандидат в президенты Владимир Зеленский приехал на избирательный участок столицы, чтобы отдать свой голос во втором туре выборов. Он признался, что не спал всю ночь и чувствует себя, как и вся его команда, несколько нервозно. Зеленский выразил убеждение, что в любом случае победит Украина.

"Хорошее было утро. Я не знаю, как у вас было с настроением, у нас было хорошее. Дети, глазунья, кофе и еще для настроения жена мне включила Eminem", - сказал шоумен.

Шоумен вышел из кабинки, а рядом с ним была его жена. Она первой бросила бюллетень, а в это время Зеленский пытался шутить с присутствующими. Жена попросила его не показывать за кого он проголосовал, а потом отошла в сторону. Впрочем, на бюлетене можно было рассмотреть крестик напротив фамилии Зеленского.

В МВД Украины прокомментировали факт того, что кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский продемонстрировал на избирательном участке свой бюллетень с результатом волеизъявления. Об этом на брифинге рассказал Зорян Шкиряк, представитель координационного штаба по обеспечению правопорядка на выборах.

"Мы как раз увидели это в СМИ, безусловно все эти факты будут проверены и будет предоставлена надлежащая юридически-правовая оценка", - рассказал он.

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины обнародовала первые данные по явке избирателей на 11:00. По данным из 115 территориальных избирательных округов, активность избирателей в Украине на 11.00 составила 17,47%. Соответствующие данные размещены на сайте ЦИК.

По состоянию на 9:50 утра в Украине открылись все избирательные участки, кроме одного участка на востоке Украины. Как сообщает ТСН, об этом заявил глава Нацполиции Украины Сергей Князев во время брифинга правоохранителей.

"По состоянию на 9:50 утра не открыт только один участок. Участковая избирательная комиссия не приступила к работе, это населенный пункт Лебединское на линии разграничения в Донецкой области", - сообщил Князев.

Глава полиции отметил, что на этом участке зарегистрировано 680 избирателей, которые сегодня лишены права голосовать. "Мы возбудили уголовное производство по статье 157", - подытожил он.

Выборы президента проходят на 200 округах, на которых созданы 29 982 избирательные комиссии. Всего в реестр избирателей внесены порядка 30,3 млн человек. Из них 325,6 тыс. избирателей сменили место голосования ко второму туру выборов.

За рубежом голосование началось раньше. В субботу в 23:00 по киевскому времени, начал работу избирательный участок # 900001, который находится в посольстве Украины в Австралии.

Как сообщал УНИАН, первый тур выборов президента Украины состоялся 31 марта. По итогам голосования во второй тур вышли Петр Порошенко с 15,95% голосов избирателей и Владимир Зеленский с 30,24%.