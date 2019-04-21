Выборы президента проходят на 200 округах, на которых созданы 29 982 избирательные комиссии. Всего в реестр избирателей внесены порядка 30,3 млн человек. Из них 325,6 тыс. избирателей сменили место голосования ко второму туру выборов.
За рубежом голосование началось раньше. В субботу в 23:00 по киевскому времени, начал работу избирательный участок # 900001, который находится в посольстве Украины в Австралии.
Как сообщал УНИАН, первый тур выборов президента Украины состоялся 31 марта. По итогам голосования во второй тур вышли Петр Порошенко с 15,95% голосов избирателей и Владимир Зеленский с 30,24%.
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