Под ограничения попали всероссийская общественная организация "Русское географическое общество", музей Эрмитаж, Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина, Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова, Тульский государственный педагогический университет им. Л. Н. Толстого, Институт востоковедения Российской академии наук (РАН), Институт археологии РАН, Институт истории материальной культуры РАН, Академия наук Республики Татарстан.

Также под санкции попал научно-просветительский центр "Архэ" в Санкт-Петербурге, Южный региональный центр археологических исследований в Краснодаре и ООО "Терра", изучающее памятники всех археологических периодов.

Ряд попавших в список организаций находится в Крыму и Севастополе: это историко-археологический музей-заповедник "Неаполь Скифский", Черноморский центр подводных исследований, Крымский региональный центр археологических исследований, Научно-производственный центр "Крымское археологическое общество", Таврическое археологическое общество, Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского, Институт археологии Крыма РАН, Научно-просветительский Центр палеоэтнологических исследований, автономная некоммерческая организация "Подводное культурное наследие", благотворительные фонды "Деметра" и "Наследие тысячелетий". Полный список опубликован на сайте президента Украины.

Санкции против этих организаций вводятся на три года и предусматривают блокировку активов (временное ограничение права лица пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему имуществом), предотвращение вывода капитала за пределы Украины, приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств, аннулирование или приостановление лицензий и других разрешений, в том числе специальных разрешений на пользование недрами; прекращение культурных обменов, научного сотрудничества, образовательных и спортивных контактов, развлекательных программ, аннулирование официальных визитов, заседаний, переговоров по вопросам заключения договоров или соглашений, перечисляет "Интерфакс - Украина".

Этим же распоряжением Зеленский продлил запрет на доступ к российским сайтам, социальным сетям и медиаресурсам еще на три года. В список добавлены 28 российских медиакомпаний, в том числе "СТС Медиа", Межгосударственная телерадиокомпания "Мир", "Спас ТВ", ООО "Профмедиа ТВ", принадлежащее российскому бизнесмену Владимиру Потанину, телеканалы "ТВ3", "Пятница", "Муз ТВ Операционная компания", ИД "Комсомольская правда" и ряд работающих в Крыму радиостанций.

В МГУ не откажутся от украинских абитуриентов и студентов

Санкции против МГУ имени Ломоносова не скажутся на приеме абитуриентов и обучении студентов из Украины, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза. "Практически никак не скажутся санкции. Студентов мы продолжим обучать. На абитуриентах тоже не скажется, если они подадут документы, то будут участвовать в конкурсе согласно правилам приема в МГУ", - сказали в университете.

Там также отметили, что "академическая мобильность и научная активность с Украиной и так были на очень низком уровне в последнее время". "Все детали поступления иностранцев в МГУ в условиях коронавируса будут представлены дополнительно 31 мая на виртуальном Дне открытых дверей для иностранных абитуриентов", - добавили в вузе.

Персональные санкции

Среди физических лиц, которых Совет национальной безопасности и обороны Украины включил в санкционный список, большинство имеют регистрацию на территории Крыма.

Санкции сроком на три года введены в отношении одного из авторов сайта www.materik.ru, сотрудницы "Автономной некоммерческой организации "Институт диаспоры и интеграции" ("Институт стран СНГ") Валентины Гойденко; исполнительного директора "Международного исследовательского агентства "Евразийский монитор" Игоря Задорина; генерального директора Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерия Федорова; основателя общественной организации "ТОР" Мариуполь Дениса Кузьменко.

Также в список попали несколько уроженцев Узбекистана, Казахстана и Грузии, проживающих в Крыму. На один год вводятся санкции против учредителя ООО "Корпорация Парус" Алексея Федоренко и одного из основателей компании "1C" Бориса Нуралиева.

Ограничительные меры предусматривают блокировку активов; запрет участия в приватизации, аренде государственного имущества; отказ в предоставлении и отмене виз, аннулирование официальных визитов, заседаний, переговоров по вопросам заключения договоров или соглашений; лишение государственных наград Украины.

В то же время сняты санкции сняты в отношении экс-депутата Европейского парламента, внучки итальянского диктатора Бенито Муссолини Алессандры Муссолини, которая была наблюдателем во время выборов на неподконтрольной Киеву части Донбасса. Также отменены санкции в отношении основателя IT-компании Lucky Labs Сергея Токарева, экс-владелеьца футбольного клуба "Динамо" (Москва) Алексея Федорычева и бизнесмена Карен Григоряна.

Последний раз Украина проводила крупное расширение санкционного списка россиян и организаций в марте 2019 года при бывшем президенте Петре Порошенко. Тогда ограничения коснулись 294 юридических и 848 физических лиц, которые, по мнению Киева, организовывал и способствовал проведению выборов в Крыму, непризнанных ДНР и ЛНР, участвовал в строительстве Крымского моста, незаконно получил и использовал музейное собрание, принадлежащее Украине и т.д.

Тогда в список попали глава директор "Роснефти" Игорь Сечин, основатель инвесткомпании Marshall Capital Константин Малофеев, бывшие совладельцы Промсвязьбанка Дмитрий и Алексей Ананьевы, генеральный директор Ростеха Сергей Чемезов, спикер Госдумы Вячеслав Володин, вице-премьер Дмитрий Козак, ряд инвестиционных и строительных компаний, а также книжные интернет-магазины "Лабиринт" и "Литрес" и ряда российских издательств.