Президент Петр Порошенко ввел в действие решение СНБО об обновленных персональных экономических и других санкциях в отношении 294 юридических и 848 физических лиц, участвовавших в агрессии против Украины. Об этом говорится в указе президента Петра Порошенко №82/2019.
"Постановляю ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 19 марта 2019" О применении, отмене и внесении изменений в персональные специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) ", - говорится в документе.
Как пояснили в СНБО, их решение распространяется на 294 юридических и 848 физических лиц.
Санкционные списки включают тех, кто:
- строил керченский мост;
- причастен к нападению и захвату украинских военных катеров и удержанию украинских моряков в плену;
- организовывал и способствовал проведению псевдовыборов на оккупированных территориях;
- нарушал украинское законодательство о посещении Крыма;
- распространял издательскую продукцию антиукраинского содержания;
- незаконно получил и использует музейное собрание, принадлежащее Украине.
Кроме того, говорят в ведомстве, санкции применены к руководителям Совета федерации Федерального собрания РФ и депутатам Государственной думы РФ.
СНБО также ввел ограничительные мероприятия относительно отдельных физических и юридических лиц, против которых применили санкции ЕС, США и Канада.
Также на основании предложений Национального банка Украины продлены санкции против 4 банков с капиталом государства-агрессора.
В то же время, пояснили в Совете нацбезопасности, "в связи с достижением цели введения санкций, по представлению СБУ отменены ограничительные мероприятия по 8 юридическим лицам, большинство из которых прекратили хозяйственную деятельность".
Министерство финансов США ввело санкции против шести граждан РФ и восьми компаний в ответ на продолжающуюся агрессию России в Украине.
ЕС ввел индивидуальные санкции против восьми граждан России в связи с керченской агрессией 25 ноября прошлого года.
Правительство Канады объявило о введении санкций против 114 человек и 15 компаний, причастных к аннексии Крыма, захвату украинских моряков и дестабилизации ситуации на Востоке Украины.
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