В частности, под ограничения сроком на три года или бессрочно, вводимые по инициативе правительства Украины, Службы безопасности Украины и Национального банка страны, попали ответственные за "подготовку и проведение незаконного голосования в оккупированном Крыму в рамках выборов президента РФ, представители российской оккупационной администрации в Крыму, боевиков российских вооруженных формирований на оккупированной территории Донецкой и Луганской областей". Кроме того, введены санкции в отношении лиц, которые причастны к информационной и киберагрессии против Украины, противоправным действиям против украинских граждан, незаконно удерживающихся в России, ряда российских парламентариев, отмечается в сообщении СНБО. При этом конкретные имена и названия фирм и предприятий не называются.

Украина распрощается с СНГ

СНБО также поддержал предложение о прекращения участия украинских представителей в деятельности органов Союза Независимых Государств (СНГ). Министерству иностранных дел Украины поручено "принять в установленном порядке меры по прекращению действия отдельных межгосударственных соглашений", — отмечается в сообщении пресс-службы СНБО. Как заявили в украинском внешнеполитическом ведомстве, соответствующие предложения уже подготовлены.

Ранее, 12 апреля, с аналогичным предложением выступил президент Украины Петр Порошенко. Он также заявил о необходимости провести инвентаризацию всей нормативно-правовой базы, составленной Украиной в рамках СНГ, на предмет ее соответствия национальным интересам государства.

Соединенные Штаты поддержат санкциями и деньгами

В тот же день о возможности введения новых санкций против России заявилпомощник госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Уэсс Митчелл после встречи с президентом Украины. "Мы четко заявляли в координации с нашими союзниками, что вмешательство, военное или иное, в дела Украины является неприемлемым, и если это будет продолжаться, то мы и впредь при необходимости будем вводить новые санкции", — приводит его слова агентство УНИАН. Условием же снятия санкций, по словам представителя американского внешнеполитического ведомства, остаются прежними: прекращение агрессии и вывод Москвой своих войск с оккупированных территорий Донбасса.

Кроме того, Митчелл заявил, что Вашингтон увеличит финансовую помощь Киеву."Мы обсудили вопросы кибербезопасности, и я с гордостью могу объявить, что мы удвоим размер помощи в направлении укрепления кибербезопасности Украины с 5 до 10 млн долларов", — приводит слова дипломата агентство "Интерфакс-Украина".