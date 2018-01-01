Сообщение о начале работы новой системы пограничного контроля было размещено на официальном сайте МИД Украины. "Во исполнение указа президента Украины Петра Порошенко N256 от 30 августа, который вводит в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 10 июля 2017 года "Об усилении контроля за въездом в Украину, выездом из Украины иностранцев и лиц без гражданства, соблюдением ими правил пребывания на территории Украины", с 1 января 2018 года Госпогранслужба Украины вводит фиксацию биометрических данных иностранцев и лиц без гражданства из 70 государств, в том числе Российской Федерации, во время пограничного контроля в пунктах пропуска через украинскую государственную границу", — говорится в пресс-релизе.

Приезжие из стран, входящих в так называемую группу риска, в том числе россияне, должны будут при въезде на Украину предоставлять биометрический паспорт и сдавать отпечатки всех десяти пальцев, передает ТАСС.

На официальном сайте Госпогранслужбы Украины говорится, что за первые сутки 2018 года по системе фиксации биометрических данных иностранцев и лиц без гражданства пограничники оформили более 2700 человек, около 500 из них — граждане России.

Решение о введении новых правил было принято Советом национальной безопасности и обороны (СНБО) в июле 2017 года и стало своеобразным компромиссом в спорах вокруг идеи о введении с Россией визового режима. 1 сентября 2017 года президент страны Петр Порошенко подписал указ о вступлении их в силу с 1 января 2018 года.

13 сентября, в соответствии с указом президента, Россия была включена в список стран миграционного риска. Ранее в нем фигурировали лишь несколько десятков государств Африки, Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии. После этого началось оборудование пунктов пропуска на российско-украинской границе специальными техническими средствами контроля. "Никаких исключений для российских граждан не будет", — заявил секретарь СНБО Украины Александр Турчинов в ходе презентации системы в международном аэропорту "Жуляны" в Киеве.

Согласно новым правилам, с 1 января граждане России при пересечении украинской границы, как и граждане других стран "группы риска", не смогут при пересечении границы использовать обычный заграничный паспорт. Попасть в страну теперь можно будет только по биометрическому паспорту. Кроме того, при въезде будут сниматься отпечатки всех десяти пальцев. По словам председателя Госпогранслужбы Петра Цигикала, новая система позволит отслеживать также соблюдение приехавшими сроков пребывания в стране. Если они нарушены, то будут составляться соответствующие протоколы. На сегодняшний день законодательство позволяет россиянину находиться на территории Украины не более 90 суток в полугодии.