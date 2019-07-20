Украина впервые задействует систему авиационной безопасности МВД для поддержания правопорядка на внеочередных выборах в Верховную раду 21 июля. Об этом в пятницу, 19 июля, написал в Facebook украинский министр внутренних дел Арсен Аваков.
В день голосования будет задействовано дополнительно 132500 сотрудников МВД в составе Нацполиции, Нацгвардии, пограничной, миграционной и спасательной служб, а также членов групп быстрого реагирования и спецназа, добавил Аваков.
Самолеты и вертолеты заступили на дежурство
Как уточнили в пресс-центре МВД 20 июля, на дежурство уже заступили самолеты АН-72 и АН-26, вертолеты Н225, Н145 и Ми-8.
Первый заместитель министра Сергей Яровой в свою очередь отметил, что спецназ передислоцирован в ряд регионов страны, чтобы "сформировать оперативные резервы". Кроме того, усилен контроль на государственной границе.
"На все попытки дестабилизировать ситуацию реакция МВД будет мгновенной", - предупредил Аваков.
Голосование 21 июля пройдет по смешанной, пропорционально-мажоритарной избирательной системе. 225 депутатов пройдут в парламент по партийным спискам в общегосударственном округе, еще 199 - по мажоритарной системе в одномандатных избирательных округах. В связи с тем, что 26 одномандатных округов расположены на неподконтрольных Киеву территориях на востоке страны и в Крыму, выборы состоятся только в 199 округах. Срок полномочий Рады - пять лет.
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