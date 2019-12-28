По данным агентства, речь идет о штрафе в размере примерно $5,9 тыс., который добровольно выплатила авиакомпания Euro-Asia-Air из Казахстана. В сообщении поясняется, что в августе 2019 года самолет компании пролетел над Крымом. С момента вступления в силу запрета на полеты над полуостровом его нарушили более 200 тысяч раз. Однако Euro-Asia-Air стала первой компанией, которая выплатила штраф за нарушение.

В Госавиаслужбе заявили, что общая сумма штрафов, наложенных на российские авиакомпании, составляет 13 млрд грн ($560 млн). В ведомстве рассчитывают, что случай с Euro-Asia-Air станет прецедентом и авиаперевозчики из России начнут погашать свои долги.

После присоединения Крыма к России в марте 2014 года Украина закрыла воздушное пространство над полуостровом, который в Киеве считают оккупированной территорией. Таким образом, полеты авиакомпаний над территорией полуострова с точки зрения Киева считаются незаконными.

Осенью 2015 года Украина и Россия официально прекратили авиасообщение. С 25 октября Киев запретил российским авиакомпаниям совершать полеты на Украину и за сутки до этого назвал условия отмены санкций против российских авиакомпаний: они должны отказаться от полетов в Крым и заплатить штраф.

Первой российской авиакомпанией, которая получила штраф в размере в €354 тыс. за полеты в Крым, стала Nordwind Airlines. Всего ограничения нарушили более 40 компаний из России.