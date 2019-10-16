В Украине начат национальный отбор на музыкальный конкурс "Евровидение" 2020 года. Как сообщает пресс-служба телеканала СТБ, прием анкет от желающих участвовать в "Евровидении" начался в среду, 16 октября. Организаторами отмечается, что в этом году отбор будет проходить с обновленными правилами, в которые внесено условие, касающееся выступлений конкурсантов в стране-агрессоре.
Теперь, как следует из правил, участником национального отбора может быть "исполнитель или коллектив, который не совершал концертной деятельности на территории РФ с 2014 года, не планирует и не анонсирует таковую во время конкурса и до финала Евровидения, а также не въезжал на территорию Крыма с нарушением законодательства Украины".
В украинском отборе к конкурсу "Евровидение" 2019 года первое место заняла певица Анна Корсун, выступающая под псевдонимом Maruv. Однако после ее победы представители Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) выразили сомнения в правомочности участии Maruv из-за ее концертной деятельности в России. В итоге Maruv отказалась представлять Украину на "Евровидении", заявив, что не намерена выступать с лозунгами, превращая свое пребывание на "Евровидении" в промо-акции политиков. Позднее примеру Maruv последовали две другие украинские группы - Freedom-jazz girls band и Kazka.
"После прошлогоднего финала мы серьезно задумались над тем, какие изменения необходимы для того, чтобы наша страна ежегодно присутствовала на "Евровидении". Вместе с коллегами мы провели ряд встреч, чтобы разработать все необходимые дополнения в правила, и в этом году планируем уделить отбору представителя Украины особое внимание", - заявила управляющий директор телеканала СТБ Людмила Семчук.
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