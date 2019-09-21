В знак протеста против возвращения российских депутатов в Парламентскую ассамблею Совета Европы в Киеве приняли решение не отправлять украинскую делегацию для участия в осенней сессии ПАСЕ, которая пройдет с 30 сентября по 4 октября в Страсбурге. Об этом в субботу, 21 сентября, сообщил в Facebook председатель комитета Верховной рады по вопросам внешней политики и член фракции "Слуга народа" Богдан Яременко.
"Не имея другой возможности реагирования на нарушения этой организацией собственных принципов и столкнувшись с достаточно откровенным игнорированием своих интересов, Украина пока воздержится от отправки своей делегации на ближайшую сессию ПАСЕ", - сообщил он.
"Возвращение доверия к ПАСЕ"
По словам политика, Киев сосредоточится на проведении консультаций с другими государствами - членами Совета Европы с целью выработки плана по "возвращению доверия к ПАСЕ". Яременко уточнил, что этот план поддержало подавляющее большинство фракций Рады.
ПАСЕ 24 июня приняла резолюцию, позволившую российской делегации вернуться в ассамблею. Однако ее право было оспорено Грузией и Украиной, указавших на нарушения норм международного права и регламента. Парламентская ассамблея Совета Европы 26 июня подтвердила полномочия российской делегации безо всяких ограничений вопреки протестам многих восточноевропейских стран.
В начале июля Россия возобновила выплаты членских взносов в бюджет Совета Европы.
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