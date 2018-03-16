Проведение Россией голосования в Крыму она охарактеризовала как "еще один вызов международному сообществу". Зеркаль также подвергла критике нарушения прав человека на аннексированном полуострове. "Крым, вне всяких сомнений, превратился в гетто с точки зрения соблюдения прав человека", — подчеркнула дипломат.

Кроме того, замглавы МИД Украины указала на "ускоренную милитаризацию" полуострова. "Москва превращает Крым в громадную военную базу", — посетовала Елена Зеркаль. Присутствовавший на заседании первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский назвал слова Зеркаль "набором совершенно абсурдных обвинений". "Мы гордимся тем, что сделали четыре года назад", — добавил он.

У США нет сомнений в присутствии РФ на востоке Украины

В свою очередь, зампостпреда США при ООН Келли Карри заявила, что Вашингтон не видит смысла обсуждать "даже малейшее послабление санкций", пока Москва не продемонстрирует готовность предпринять "конкретные шаги" по урегулированию кризиса на востоке Украины. "Нет никаких сомнений, что Россия там присутствует, и нет сомнений в том, какие у нее намерения. Конфликт продолжает разгораться", — констатировала американский дипломат.

Заседание Совета Безопасности ООН по Крыму прошло "по формуле Аррии". Такие встречи являются неофициальными, и в них участвуют представители гражданского общества. Подобные заседания созываются по инициативе одного или нескольких членов, остальные члены могут отказаться от участия.