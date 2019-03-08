Украина: в итоговом списке кандидатов в президенты — минус 5 человек

Выборы президента Украины пройдут 31 марта. 7 марта был последним днем, когда кандидаты могли отказаться от участия в выборах.
На день окончания регистрации 8 февраля в ЦИК было зарегистрировано 44 кандидата. Но в последнюю неделю срока, отведенного для возможной подачи кандидатами заявлений о снятии с выборов, Центризбирком отменил регистрацию пяти кандидатов по их собственному желанию.
В пользу лидера "Гражданской позиции" Анатолия Гриценко сняли свои кандидатуры мэр Львова, лидер партии "Самопомощь" Андрей Садовый, народный депутат, лидер партии "Народный контроль" Дмитрий Добродомов и выдвинутый партией "Сила людей" журналист Дмитрий Гнап.
В пользу президента Петра Порошенко снял свою кандидатуру первый заместитель командующего Сил спецопераций ВСУ, выдвинутый партией "Воины АТО" Сергей Кривонос.
В пользу кандидата от "Оппозиционного блока" Александра Вилкула снял свою кандидатуру лидер партии "Наши" Евгений Мураев.
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