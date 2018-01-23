Он назвал "отличными" отношения Украины с США, высказался за нормализацию отношений с Польшей и пожаловался на обструкцию России на переговорах об освобождении пленных и введении миротворческой миссии ООН в Донбассе.
Санкции — в списке приоритетов
На международной конференции на прошлой неделе в Киеве дипломат в отставке Игорь Турянский заявил, что украинская дипломатия "попусту потеряла два года, когда была непостоянным членом Совета Безопасности ООН". Павел Климкин с этим не согласен. Он считает, что за это время удалось многого достичь, в частности, добиться принятия в ООН резолюции с осуждением нарушения прав человека в Крыму и получить новых союзников в мире. "Мы действительно улучшили свои позиции … Те 20 стран, которые проголосовали "против" (резолюции. — Ред.), и есть тот ресурс, который имеет сейчас Россия", — заявил Климкин на пресс-конференции.
Министр также пообещал продолжать бороться за расширение антироссийских санкций и усиливать на нее международное давление из-за агрессии в Донбассе и незаконной аннексии Крыма. В частности, он пообещал обсудить с министром иностранных дел Германии Зигмаром Габриэлем нарушения немецкими компаниями введенных Евросоюзом санкций против России. Так, он напомнил о попытке использовать турбины немецкого концерна Siemens в Крыму. Климкин посоветовал "четко прописывать каждый свой контракт, чтобы Россия не пыталась околпачить немецкий бизнес и поставить его в ситуацию, когда он нарушает санкции".
Во время Мюнхенской конференции по безопасности, которая предстоит в феврале, Климкин намерен принять участие во встрече в "нормандском формате" на уровне министров иностранных дел. Главным на этой встрече, по его словам, станет обсуждение вопроса об освобождении украинских узников. "Это более 60 политических заключенных: 22 в России, другие в Крыму", — сообщил министр. Он считает, что надо сломить сопротивление Москвы, которая не предоставляет международным гуманитарным организациям, имеющим опыт в розыске пропавших без вести, доступа к оккупированным территориям.
Донбасс: сначала должны зайти миротворцы
Климкин заявил, что будет также продолжаться работа по введению миротворческой миссии ООН в Донбасс, признав, что сейчас в этом вопросе не удалось достичь никакого прогресса. "Россия не доверяет ООН и миротворцам ООН, называя их оккупационной администрацией, хочет сохранить свою колонию, провести выборы под российским патронатом и начать с Донбасса фрагментацию Украины", — сказал министр.
Отвечая на вопрос DW, он опроверг инициирование Киевом консультаций по гарантиям безопасности в рамках Будапештского меморандума. Климкин отметил, что его устраивает нынешний круг партнеров по противодействию агрессору. Он также заявил, что Украина уже денонсировала 35 украинско-российских соглашений и на очереди еще восемь.
Во время пресс-конференции Климкин в Киеве проходила уличная акция "Отфутболим диктатора!" с требованиями бойкотировать Чемпионат мира по футболу 2018 года, который состоится в России. Климкин признал, что отменить этот чемпионат не удастся. Но сообщил, что уже начаты переговоры "с различными федерациями, с различными организациями фанатов о том, как они могут возбуждать различные политические вопросы, бойкотируя этот чемпионат или четко выражать свою позицию во время пребывания в России".
Безвизовому режиму с ЕС ничего не угрожает
Украина будет пытаться перейти от получения помощи Евросоюза к "взаимодействию" со странами ЕС, отметил далее Климкин. Он напомнил, что в 2018 году Евросоюз начинает "формировать видение новой финансовой перспективы", и Киев намерен принять участие в этом процессе. "Это видение мы должны использовать для изменения смысла нашего взаимодействия для того, чтобы мы говорили о сближении и инвестициях. И мы должны выполнить соглашение об ассоциации", — сказал Климкин.
Однако недавний провал внесения в повестку дня Верховной рады Украины законопроекта об антикоррупционном суде разочаровал официальный Брюссель. Как в этих условиях Киев может рассчитывать на приток западных инвестиций? Отвечая на этот вопрос DW, Климкин назвал "спекуляциями" слухи о том, что ЕС может приостановить безвизовый режим, введение которого в 2017 году стало одной из дипломатических побед Украины.
Одновременно министр признал, что создание антикоррупционного суда является одним из обязательств, которые Украина взяла на себя для получения безвизового режима с ЕС, и что антикоррупционный суд нужен самой Украине. В то же время он отметил, что представители европейского бизнеса, с которыми он общался, уделяли больше внимания верховенству права в Украине, что они считают главным условием инвестиций.
Шантаж, угрозы, волокита. Почему Латвия продолжает хранить секреты КГБ (1)
С момента создания комиссия по научному изучению...
Международная организация труда: в мире почти 200 миллионов безработных (1)
Без работы находятся 5,6 процента трудоспособного...
Генсек Совета Европы напомнил России об обязанности платить членский взнос (6)
Генсек Совета Европы (СЕ) Турбьёрн Ягланд призвал...
Диакона-медбрата судят за убийства с помощью шприца с воздухом
Прокуратура немецкого Ольденбурга обвинила уже...
Пресса Британии: конфликт с Россией начнется неожиданно (16)
Британские газеты продолжают рассказывать о речи...
TOP новостей
Архитектор польской экономики Бальцерович: мы сворачиваем на опасный путь Эксклюзивно (2)
Министр финансов первого некоммунистического...
Пережившая настоящий ад женщина вернулась в Вилиямполе, чтобы выкопать ящик (26)
Дита Шперлинг, которая сейчас живет в Израиле, родилась...
Тот самый литовский охранник-великан с фото: в жизни бывали и другие курьезы (38)
Младший офицер Службы общественной безопасности Литвы,...
Пресса Британии: конфликт с Россией начнется неожиданно (16)
Британские газеты продолжают рассказывать о речи...
Литовец возглавлял международную группировку наркоконтрабандистов
На прошлой неделе в Литве задержан мужчина, который,...