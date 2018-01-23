Он назвал "отличными" отношения Украины с США, высказался за нормализацию отношений с Польшей и пожаловался на обструкцию России на переговорах об освобождении пленных и введении миротворческой миссии ООН в Донбассе.
Санкции — в списке приоритетов
На международной конференции на прошлой неделе в Киеве дипломат в отставке Игорь Турянский заявил, что украинская дипломатия "попусту потеряла два года, когда была непостоянным членом Совета Безопасности ООН". Павел Климкин с этим не согласен. Он считает, что за это время удалось многого достичь, в частности, добиться принятия в ООН резолюции с осуждением нарушения прав человека в Крыму и получить новых союзников в мире. "Мы действительно улучшили свои позиции … Те 20 стран, которые проголосовали "против" (резолюции. — Ред.), и есть тот ресурс, который имеет сейчас Россия", — заявил Климкин на пресс-конференции.
Министр также пообещал продолжать бороться за расширение антироссийских санкций и усиливать на нее международное давление из-за агрессии в Донбассе и незаконной аннексии Крыма. В частности, он пообещал обсудить с министром иностранных дел Германии Зигмаром Габриэлем нарушения немецкими компаниями введенных Евросоюзом санкций против России. Так, он напомнил о попытке использовать турбины немецкого концерна Siemens в Крыму. Климкин посоветовал "четко прописывать каждый свой контракт, чтобы Россия не пыталась околпачить немецкий бизнес и поставить его в ситуацию, когда он нарушает санкции".
Во время Мюнхенской конференции по безопасности, которая предстоит в феврале, Климкин намерен принять участие во встрече в "нормандском формате" на уровне министров иностранных дел. Главным на этой встрече, по его словам, станет обсуждение вопроса об освобождении украинских узников. "Это более 60 политических заключенных: 22 в России, другие в Крыму", — сообщил министр. Он считает, что надо сломить сопротивление Москвы, которая не предоставляет международным гуманитарным организациям, имеющим опыт в розыске пропавших без вести, доступа к оккупированным территориям.
Донбасс: сначала должны зайти миротворцы
Климкин заявил, что будет также продолжаться работа по введению миротворческой миссии ООН в Донбасс, признав, что сейчас в этом вопросе не удалось достичь никакого прогресса. "Россия не доверяет ООН и миротворцам ООН, называя их оккупационной администрацией, хочет сохранить свою колонию, провести выборы под российским патронатом и начать с Донбасса фрагментацию Украины", — сказал министр.
Отвечая на вопрос DW, он опроверг инициирование Киевом консультаций по гарантиям безопасности в рамках Будапештского меморандума. Климкин отметил, что его устраивает нынешний круг партнеров по противодействию агрессору. Он также заявил, что Украина уже денонсировала 35 украинско-российских соглашений и на очереди еще восемь.
Во время пресс-конференции Климкин в Киеве проходила уличная акция "Отфутболим диктатора!" с требованиями бойкотировать Чемпионат мира по футболу 2018 года, который состоится в России. Климкин признал, что отменить этот чемпионат не удастся. Но сообщил, что уже начаты переговоры "с различными федерациями, с различными организациями фанатов о том, как они могут возбуждать различные политические вопросы, бойкотируя этот чемпионат или четко выражать свою позицию во время пребывания в России".
Безвизовому режиму с ЕС ничего не угрожает
Украина будет пытаться перейти от получения помощи Евросоюза к "взаимодействию" со странами ЕС, отметил далее Климкин. Он напомнил, что в 2018 году Евросоюз начинает "формировать видение новой финансовой перспективы", и Киев намерен принять участие в этом процессе. "Это видение мы должны использовать для изменения смысла нашего взаимодействия для того, чтобы мы говорили о сближении и инвестициях. И мы должны выполнить соглашение об ассоциации", — сказал Климкин.
Однако недавний провал внесения в повестку дня Верховной рады Украины законопроекта об антикоррупционном суде разочаровал официальный Брюссель. Как в этих условиях Киев может рассчитывать на приток западных инвестиций? Отвечая на этот вопрос DW, Климкин назвал "спекуляциями" слухи о том, что ЕС может приостановить безвизовый режим, введение которого в 2017 году стало одной из дипломатических побед Украины.
Одновременно министр признал, что создание антикоррупционного суда является одним из обязательств, которые Украина взяла на себя для получения безвизового режима с ЕС, и что антикоррупционный суд нужен самой Украине. В то же время он отметил, что представители европейского бизнеса, с которыми он общался, уделяли больше внимания верховенству права в Украине, что они считают главным условием инвестиций.
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