Главные правила участия в Нацотборе на Евровидение-2020:
Участником Нацотбора может быть исполнитель или коллектив участников без концертной деятельности на территории РФ с 2014 года.
Конкурсант не должен планировать или анонсировать свои концерты в России перед финалом "Евровидения".
Претендент не должен посещать аннексированный Крым, нарушая законодательство Украины.
Песня для конкурса должна быть оригинальной, продолжительностью не больше 3 минут. В тексте не должно быть политических, военных или коммерческих призывов. Участник должен иметь имущественные права на песню.
Если перечисленные правила будут нарушены, участника дисквалифицируют.
Организаторы Нацотбора обещают информационно и финансово поддержать участника конкурса от Украины во время подготовки, поездки и пребывания на конкурсе. Телеканал СТБ также компенсирует расходы по проведению кастинга и ТВ-части Нацотбора.
По словам председателя "UA: Суспильне мовлення" Зураба Аласании, "Евровидение" не простой конкурс песни. Это еще и возможность представить свою страну миру. По словам Аласании, важно отобрать талантливого участника и такого, кто разделяет ценности украинского общества.
Свидетель разговора Трампа с Зеленским выступил в Конгрессе (1)
Сотрудник Совета национальной безопасности США...
Посольства Израиля прекратили работу по всему миру (2)
По данным профсоюзов, министерство финансов Израиля...
252 тысячи евро: на что ушли деньги во время поездки Зеленского в США
Поездка президента Украины Владимира Зеленского в...
TOP новостей
Аустея Ландсбергене за счет одного ребенка получает 860 евро чистой прибыли в год (155)
Количество детей, посещающих детские сады Vaikystės sodas и...
Литва примет участие в делах о Nord Stream в Общем суде ЕС (37)
Литовское правительство в среду приняло решение...
Пожарный рассказал о своем опыте: в банке увидели мои доходы и стали смеяться (55)
Пожарный из Шештокай Роландас Чепла собирает чемодан и...
Дискуссия DELFI TV: СМИ на русском и польском в Литве - ожидания, реальность, будущее? (4)
Радио, телевидение, сетевые издания на русском и...
Глава МИД Литвы встретился с президентом Украины: Зеленский искренне хочет мира (150)
Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс ,...