Главные правила участия в Нацотборе на Евровидение-2020:

Участником Нацотбора может быть исполнитель или коллектив участников без концертной деятельности на территории РФ с 2014 года.

Конкурсант не должен планировать или анонсировать свои концерты в России перед финалом "Евровидения".

Претендент не должен посещать аннексированный Крым, нарушая законодательство Украины.

Песня для конкурса должна быть оригинальной, продолжительностью не больше 3 минут. В тексте не должно быть политических, военных или коммерческих призывов. Участник должен иметь имущественные права на песню.

Если перечисленные правила будут нарушены, участника дисквалифицируют.

Организаторы Нацотбора обещают информационно и финансово поддержать участника конкурса от Украины во время подготовки, поездки и пребывания на конкурсе. Телеканал СТБ также компенсирует расходы по проведению кастинга и ТВ-части Нацотбора.

По словам председателя "UA: Суспильне мовлення" Зураба Аласании, "Евровидение" не простой конкурс песни. Это еще и возможность представить свою страну миру. По словам Аласании, важно отобрать талантливого участника и такого, кто разделяет ценности украинского общества.