После крушения в Иране украинского пассажирского самолета, в результате которого погибли 176 человек, Украина дистанцировалась от первоначального заявления о причинах авиакатастрофы. Посольство Украины в Тегеране в среду, 8 августа, удалило первоначальную версию заявления и обнародовало другую. В ней говорится, что причины катастрофы пока не установлены, а прежние гипотезы были неофициальными.

"Информация о причинах авиакатастрофы выясняется комиссией. Любые заявления о причинах аварии до решения комиссии не носят официального характера", - говорится в документе, обнародованном на сайте украинской дипмиссии. В первоначальной версии заявления говорилось, что самолет разбился, судя по всему, из-за технического дефекта, при этом возможность теракта исключалась.

В Киеве премьер-министр Украины Алексей Гончарук в ответ на вопрос журналистов о том, мог ли украинский самолет быть сбит ракетой, предостерег от спекуляций до оглашения результатов расследования. Он также сообщил, что с 9 января украинским самолетам запрещено пользоваться воздушным пространством Ирана.

Самолет Boeing 737 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана. Все пассажиры и члены экипажа погибли https://t.co/Ugn3QZsSjJ pic.twitter.com/KMhSUMk38R — DW на русском (@dw_russian) January 8, 2020

Иран не отдаст Boeing "черные ящики"

Иран отказался передавать американскому авиаконцерну Boeing "черные ящики" с разбившегося самолета. "Мы не передадим "черный ящик" производителю и американцам", - цитирует иранское информагентство Mehr слова руководителя Организации гражданской авиации Ирана Али Абедзаде.

По его словам, страна, которой будут переданы самописцы для расшифровки, пока не выбрана. Он также отметил, что причина аварии не будет раскрыта до завершения анализа данных "черного ящика". Отказ Ирана от передачи самописцев Boeing не является демаршем, поскольку, согласно статье 26 Конвенции о международной гражданской авиации, расследование обстоятельств аварии производится государством, на территории которого эта авария произошла.

Самолет Boeing 737-800 компании "Международные авиалинии Украины" (МАУ), совершавший рейс по маршруту Тегеран - Киев, разбился утром 8 января через несколько минут после вылета из тегеранского аэропорта. В результате погибли все 167 пассажиров и 9 членов экипажа, включая 11 украинцев и трех немцев. Большинство погибших - граждане Ирана.