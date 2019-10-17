О требованиях украинской стороны написала в фейсбуке пресс-секретарь представителя Украины на переговорах в Минске Леонида Кучмы Дарья Олифер.

Среди требований названо также полное прекращение огня, обеспечение работы миссии ОБСЕ на всей территории Украины, включая границу с Россией, вывод с территории Украины иностранных войск и военной техники, разведение сил в Донбассе, обеспечение на неподконтрольных Украине территориях работы украинских избирательных комиссий, партий и СМИ.

Только после этого возможно проведение выборов в Донбассе и введение особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

О ряде требований из этого списка ранее говорили глава МИД Украины Вадим Пристайко и президент Владимир Зеленский, однако как официальная позиция Украины они ранее не были заявлены.

На встрече в Минске 15 октября представителям Украины и пророссийских сепаратистов не удалось договориться о разведении войск в Донбассе. Представители Украины указали на то, что для разведения необходимо соблюдение перемирия в течение 7 дней, чего не произошло.