Украина перед началом выполнения политических пунктов Минских соглашений требует, помимо прочего, роспуска так называемых "ДНР" и "ЛНР" и восстановления контроля над российско-украинской границей в Донбассе.
Leonidas Kučma
© AFP / Scanpix

О требованиях украинской стороны написала в фейсбуке пресс-секретарь представителя Украины на переговорах в Минске Леонида Кучмы Дарья Олифер.

Среди требований названо также полное прекращение огня, обеспечение работы миссии ОБСЕ на всей территории Украины, включая границу с Россией, вывод с территории Украины иностранных войск и военной техники, разведение сил в Донбассе, обеспечение на неподконтрольных Украине территориях работы украинских избирательных комиссий, партий и СМИ.

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Только после этого возможно проведение выборов в Донбассе и введение особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

О ряде требований из этого списка ранее говорили глава МИД Украины Вадим Пристайко и президент Владимир Зеленский, однако как официальная позиция Украины они ранее не были заявлены.

На встрече в Минске 15 октября представителям Украины и пророссийских сепаратистов не удалось договориться о разведении войск в Донбассе. Представители Украины указали на то, что для разведения необходимо соблюдение перемирия в течение 7 дней, чего не произошло.

  • Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков в среду заявил, что Кремлю пока не понятно, являются ли требования Киева отказом Украины от обязательств в рамках Минских договоренностей. Он назвал заявление украинской стороны "весьма неожиданными".
  • Самопровозглашённый глава "ДНР" Денис Пушилин заявил, что ​"украинское государство должно быть ликвидировано как нелегитимное​", а Минские соглашения ​могут быть выполнены только после "демонтажа всех властных структур Украины" и учреждения некой "новой Украины".
  • Представители сепаратистов ранее выступали против большинства названных накануне требований Украины. Россия же заявляет, что без согласия сепаратистов выполнение Минских соглашений невозможно.
  • В Киеве и других городах в последние недели проходили акции протеста против уступок России на переговорах о конфликте в Донбассе. Президент Зеленский заявил, что не пойдёт на "капитуляцию". Глава МИД Украины Пристайко говорил, что если в ближайшее время исполнение Минских соглашений не начнётся, Украине придётся искать другие форматы урегулирования.
Радио Свобода
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