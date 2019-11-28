Лоссовский уточнил, что на кораблях полностью или частично снято вооружение, также отсутствует навигационное оборудование, средства связи, боеприпасы и другое имущество. Поэтому корабли нельзя использовать по назначению.
Член Совета Федерации Сергей Цеков заявил "Российской газете", что названная предварительная сумма ущерба не может являться адекватной и превышает стоимость кораблей. Вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков также заявил РИА "Новости", что оценка ущерба, проведенная украинскими властями, ничего, кроме иронии, не вызывает.
"Украина из морской державы превратилась в морского карлика, поэтому теперь свои проблемы перекладывает на чужие плечи", - подчеркнул вице-спикер. Депутат Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Илья Кива сравнил вернувшиеся на Украину корабли с "консервными банками". По мнению депутата, эти суда ничего особенного из себя не представляют.
"Нам отдали консервные банки, построенные на заводе Порошенко, которые простреливались даже учебными снарядами, не говоря уже о боевом оружии. Но нам их не вернули, а отдали за ненадобностью", - сказал политик в эфире телеканала >NewsOne.
18 ноября Москва вернула Киеву корабли, задержанные почти год назад в Керченском проливе по обвинению в нарушении российской границы. После этого командующий ВМС Украины заявил, что Россия их "угробила", так как там "сняли даже плафоны, розетки и унитазы". Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что попросит Россию вернуть пропавшее оборудование. После этого ФСБ опубликовала видеокадры состояния судов "Никополь" и "Бердянск" в момент их передачи украинской стороне, заявив, что передали их в нормальном состоянии.
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