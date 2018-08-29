По словам командующего ВМС Украины Игоря Воронченко, такие меры необходимы "для надежной защиты всех рубежей и мирной производственной деятельности в акватории Азовского моря".

В начале августа усилить военное присутствие Украины в Азовском море из-за "экспансии" России призывал секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов. Он отметил, что Киев "видит попытки России фактически начать военно-экономическую блокаду Азовского побережья Украины".

По словам Турчинова, РФ грубо нарушает международное право, построив Крымский мост и задерживая украинские военные и гражданские суда. В связи с этим Украине нужно перебазировать в регион часть корабельно-катерного состава ВМС, развернуть дополнительные посты для наблюдения за берегом и организовать новые группы быстрого реагирования для ответа на провокации, заявил секретарь СНБО.

Обстановка в Азовском море обострилась в марте, после того как украинские пограничники задержали рыболовецкое судно "Норд" под флагом России.

На борту находились десять членов экипажа - россиян, которых Киев считает гражданами Украины. Их обвинили в "нарушении порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее". Девятерых членов экипажа приговорили к штрафам, капитану грозит до пяти лет лишения свободы.