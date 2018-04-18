Спецпредставитель сказал, что согласие от Украины на помощь в выведении российских войск было получено еще во время президентства Леонида Кучмы, и позиция остается неизменной.

"Мы и сегодня соглашаемся на использование нашей территории, так как наша принципиальная позиция, что российские войска должны быть оттуда (из Приднестровья) выведены и должны были быть давно выведены. На сегодня наша позиция неизменна", — заявил Крыжанивский.

Он отметил, что Россия продолжает отказываться выводить войска из Приднестровья: "У России нет готовности вывести свои войска, и они будут цепляться за любую мелочь".

"Сегодня готовится видение молдавской стороны о статусе приднестровского региона в рамках Республики Молдова. Это еще не готовый документ для обсуждения и подписания, это только начальные элементы. Я надеюсь, что эта работа, подготовка этого документа будет завершена в этом году", — сказал Крыжанивский.

По его словам, приднестровская сторона выразила готовность рассмотреть этот документ. Крыжанивский отметил, что это значительный прогресс, так как ранее власти Приднестровья категорически отказывались даже рассматривать такой вопрос.

Спецпредставитель прогнозирует прогресс в вопросе приднестровского урегулирования в конце этого года. При этом Крыжанивский отметил, что спецпредставитель ОБСЕ Франко Фраттини имеет пророссийские взгляды на урегулирование приднестровской проблемы.

Ранее Молдова просила ООН включить вопрос о полном выводе российских военных из Приднестровья в повестку дня 72-й сессии Генеральной Ассамблеи.

12 апреля премьер-министр Молдавии Павел Филип заявил, что Кишинев желает договориться с Киевом о выводе российских войск из Приднестровья через коридор по территории Украины. Премьер добавил, что говорил о выводе российских войск из Приднестровья на Мюнхенской конференции по безопасности в 2018 году, однако представители Москвы указали на невозможность вывезти вооружение через Украину из-за сложной ситуации в этой стране, сообщает Lenta.ru.

В июле 2017 года парламент Молдавии принял заявление о выводе российских войск с территории ПМР. Глава государства Игорь Додон назвал заявление парламента провокацией.

Оперативная группа российских войск в Приднестровье — преемница 14-й общевойсковой армии, которая после распада СССР была переведена под юрисдикцию России. На сегодняшний день она насчитывает около 1,2 тысячи солдат и офицеров. Российские военные обеспечивают проведение миротворческой операции совместно с молдавскими и приднестровскими "голубыми касками" и охраняют склады с боеприпасами.