Новая делегация Верховной рады Украины решила не участвовать в пленарном заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы. Об этом заявил в понедельник, 30 сентября, депутат Алексей Гончаренко, входивший в состав прежней делегации. Лишь четверо из 12 украинских депутатов примут участие в консультациях с коллегами по ассамблее.
© RIA Novosti / "Infogra"

Решение украинской стороны обусловлено возвращением России в ПАСЕ. Подобный шаг противоречит принципам Совета Европы, подчеркнул Гончаренко.

Глава украинской делегации Елизавета Ясько днем ранее отметила, что та не подавала документы, которые наделяют народных депутатов Украину правом представлять страну в ассамблее. В случае подачи документов украинская сторона признала бы, что согласна "быть частью этого несправедливого процесса по возвращению России", заявила Ясько в интервью порталу lb.ua. По ее словам, делегация хочет "передать сигнал Европе о необходимости строить новый диалог".

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ПАСЕ 24 июня 2019 года приняла резолюцию, позволившую российской делегации вернуться в ассамблею. Однако ее полномочия были оспорены Грузией и Украиной из-за нарушения норм международного права и регламента.

Через два дня ассамблея подтвердила полномочия российской делегации без всяких ограничений, вопреки протестам ряда восточноевропейских государств.

Deutsche Welle
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