Решение украинской стороны обусловлено возвращением России в ПАСЕ. Подобный шаг противоречит принципам Совета Европы, подчеркнул Гончаренко.
Глава украинской делегации Елизавета Ясько днем ранее отметила, что та не подавала документы, которые наделяют народных депутатов Украину правом представлять страну в ассамблее. В случае подачи документов украинская сторона признала бы, что согласна "быть частью этого несправедливого процесса по возвращению России", заявила Ясько в интервью порталу lb.ua. По ее словам, делегация хочет "передать сигнал Европе о необходимости строить новый диалог".
ПАСЕ 24 июня 2019 года приняла резолюцию, позволившую российской делегации вернуться в ассамблею. Однако ее полномочия были оспорены Грузией и Украиной из-за нарушения норм международного права и регламента.
Через два дня ассамблея подтвердила полномочия российской делегации без всяких ограничений, вопреки протестам ряда восточноевропейских государств.
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