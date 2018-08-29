"Сегодня мы подошли достаточно подготовленными и юридически защищенными к следующему шагу - прекращению действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и РФ, который по вине Москвы уже давно стал анахронизмом", - заявил президент.

Порошенко сообщил, что МИД уже получил соответствующее поручение и в ближайшее время Украина осуществит необходимые шаги.

"Уже в ближайшее время ожидаю от МИД Украины необходимый пакет документов для таких действий", - подчеркнул он.

Перед тем Порошенко напомнил о других шаги по дистанцированию Украины от РФ.

"Мы продолжаем нить за нитью рвать ту паутину, которой русский царизм, а позже красный большевизм долгие века методично опутывал свободолюбивую украинскую душу", - заявил он, напомнив о получении экономической, энергетической независимости и продвижения к получению Томосу для украинской поместной церкви.

Ранее сообщалось, что Министерство иностранных дел Украины подготовило предложения для президента о выходе из органов СНГ и денонсации Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией.

Сам Порошенко в апреле заявлял, что предложит Верховной Раде прекратить действие лишь отдельных положений договора о дружбе с Россией. В то же время он заявил, что отменять договор целиком нельзя, ведь там есть важные для Украины положения о взаимном уважении территориальной целостности и нерушимости существующих между ними границ.

По его словам, отмене подлежат статьи о стратегическом партнерстве между Украиной и РФ или положения о двустороннем сотрудничестве в военной сфере и об официальном прекращении нашего участия в уставных органах СНГ.

Напомним, в январе в Госдуме РФ предложили денонсировать Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Россией и Украиной в части о признании границ друг друга.

Договор был подписан 31 мая 1997 сроком на 10 лет (с последующей автоматической пролонгацией документа, если стороны не выскажутся против). Он вступил в силу 1 апреля 1999 года.

Согласно статье 40 договора, он заключен сроком на 10 лет. Действие договора автоматически продлевается на последующие десятилетние периоды, если ни одна из сторон не заявит о своем желании прекратить его действие не менее чем за шесть месяцев до истечения очередного десятилетнего периода.

Согласно договору, между Украиной и Российской Федерацией закреплялся принцип стратегического партнерства, признание нерушимости существующих границ, уважения территориальной целостности и взаимного обязательства не использовать свою территорию в ущерб безопасности другой стороны.