Украина разрешит двойное гражданство

Норма о "едином гражданстве" в конституции Украины сохранится, и это означает, что власти будут воспринимать людей как граждан только Украины, несмотря на наличие второго паспорта, сообщил глава ГМС.
ES užsienio reikalų ministrai aptars rusiškų pasų išdavimą Rytų Ukrainos gyventojams
© Itar-Tass / Scanpix

Украина разрабатывает реформу, которая сделает возможным второе гражданство. В настоящее время определяется, как будет оформлена новая процедура, сообщил глава Государственной миграционной службы (ГМС) Украины Максим Соколюк в интервью газете "Европейская правда", опубликованном в понедельник, 16 декабря.

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По его словам, президент Украины Владимир Зеленский неоднократно говорил о необходимости легализации двойного гражданства и поручил МИД подготовить необходимые проекты. Один из законопроектов уже подан на рассмотрение в Верховную раду. Целью разрешения иметь двойное гражданство является необходимость притока в Украину граждан и возвращения на родину так называемых "экономических" эмигрантов, указал далее Соколюк.

При этом, по его словам, в конституции сохранится норма о "едином гражданстве", что означает, что власти будут воспринимать людей как граждан только Украины, несмотря на возможное наличие паспорта другого государства. "Изменение будет в том, что мы не будем требовать выхода из иного гражданства для получения украинского паспорта", - добавил глава ведомства.

Зеленский упростил получение украинского гражданства россиянами

В августе Зеленский подписал указ, упростивший получение украинского гражданства россиянами, которые подверглись политическим преследованиям на родине. Согласно новой норме, для получения украинского паспорта россияне могут подать декларацию об отказе от гражданства и документы, подтверждающие преследования по политическим убеждениям.

В апреле президент РФ Владимир Путин разрешил предоставлять в упрощенном порядке российское гражданство лицам, постоянно проживающим на территориях Донбасса, неподконтрольных Киеву. В Украине и ЕС остро раскритиковали упрощенную выдачу российских паспортов жителям Донбасса.

Deutsche Welle

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