Президент Украины Владимир Зеленский продлил на три года запрет на доступ к ряду российских сайтов и социальных сетей. Соответствующий указ от 14 мая опубликован на сайте главы государства. "Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 14 мая 2020 года "О применении, отмене и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)", - говорится в документе.
Речь идет о продлении запрета на доступ в Украине к таким российским соцсетям и интернет-сервисам, как "Одноклассники", "ВКонтакте", "Яндекс" и Mail.ru. Ранее Служба безопасности Украины (СБУ) предложила СНБО продлить санкции против этих соцсетей и сайтов, а также против компаний "Доктор Веб", "Касперский", "Парус" и "1С". Позднее СНБО подготовил проект решения по применению санкций в отношении более чем 400 юридических и физических лиц, в том числе российских соцсетей и IT-компаний.
Санкционный список
Запрет на доступ к "Одноклассникам", "ВКонтакте", "Яндексу" и Mail.ru власти Украины ввели в мае 2017 года. Ограничения были введены также в отношении компаний "1С" (разработка программ для делопроизводства) и ABBYY (программы для распознавания текстов, лингвистики и электронных словарей). Всего под санкции, помимо интернет-компаний, подпали более 1200 человек и 468 компаний.
В МИД России решение Украины о запрете российских соцсетей и сайтов расценили как желание затруднить доступ украинцев к альтернативным источникам информации.
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