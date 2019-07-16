Украина впервые продлила эмбарго в качестве ответных мер на ограничения со стороны РФ.
Maisto prekės Rusijos parduotuvėje
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Правительство Украины продлило на 2020 год запрет на поставку значительного перечня товаров из России. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соотвествующее постановление №605 от 5 июля на сайте Кабинета министров.

Как сообщается, Украина впервые продлила эмбарго в качестве ответных мер на ограничительные меры со стороны России, которые были введены в конце 2015 года.

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В расширенный перечень вошли спички, фанерная продукция, обои, продукция легпрома, провода металлические и из углеродистой стали, трубы и трубки, сетки металлические, крепежные изделия, стальная посуда и транспортные средства (автомобили, мотоциклы, тракторы и т.д.). Кроме этого, с 1 марта следующего года запрещается ввоз бывших в употреблении железнодорожных и трамвайных вагонов.

Отметим, президент Российской Федерации Владимир Путин указом от 24 июня 2019 года до конца 2020 года продовольственное эмбарго и ограничение на транзит украинских товаров.

Ранее РБК-Украина сообщало, что президент России Владимир Путин своим указом продлил запрет на импорт продовольствия и поручил правительству обеспечить меры по реализации указа.

Отметим, запрет на импорт продовольствия на территорию РФ был введен Владимиром Путиным 6 августа 2014 года и с тех пор ежегодно продлевается. Таким образом Путин ответил на секторальные санкции стран Запада против России, которые последовали за сбитый в небе над Донбассом малазийский "Боинг".

Конкретный перечень продукции, попавшей под запрет для жителей РФ, определен правительством России. Запрещенными считаются мясо и мясная продукция, рыба и рыбная продукция, молоко и молочная продукция, овощи и фрукты.

РБК-Украина
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