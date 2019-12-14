Украина призвала США принять запланированные санкции против компаний, участвующих в прокладке спорного газопровода из России в Германию "Северный поток - 2". "Речь здесь идет не об Украине, а о чем-то большем. Речь идет о стратегическом равновесии в Европе. Речь идет об энергобезопасности в Европе", - заявил вице-премьер Украины Дмитрий Кулеба в ходе визита в Вашингтон в пятницу, 13 декабря.
Палата представителей Конгресса США 11 декабря согласовала санкции против фирм и отдельных лиц, которые участвуют в реализации проекта "Северный поток - 2". Правительство ФРГ раскритиковало этот шаг. Запланированные США штрафные меры являются частью законопроекта о военном бюджете, который еще должен быть поддержан Сенатом и подписан президентом Дональдом Трампом. США заявляют, что из-за нового газопровода Германия окажется в зависимости от России.
Кулеба - первый высокопоставленный представитель Киева, принятый в Вашингтоне со времени вступления Владимира Зеленского в должность президента Украины в мае этого года. В ходе визита в Вашингтон Кулеба выразил надежду на то, что администрация США "справедливо" к нему отнесется.
"Украинское дело"
Визит Дмитрия Кулебы в США произошел в тот день, когда комитет по юстиции Палаты представителей Конгресса США утвердил два пункта обвинения в рамках процедуры импичмента Дональда Трампа. Демократы обвиняют президента в том, что он побуждал Зеленского инициировать расследование в отношении бывшего вице-президента США Джо Байдена, который должен стать соперником Трампа на президентских выборах в 2020 году.
Кулеба 11 декабря заявил, что в ходе его визита в Вашингтон представители США в разговорах с ним не затрагивали "украинское дело" или процедуру импичмента Трампа. Сам он тоже не касался этих тем.
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