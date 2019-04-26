На экстренном заседании по украинскому конфликту в Нью-Йорке постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко назвал действия Москвы совершенно противозаконными и призвал СБ ООН к "реальным действиям", даже если Москва наложит вето и заблокирует решения по "паспортному" указу.

Дипломат предупредил об опасности "крадущейся аннексии" востока Украины Россией и заявил о необходимости предотвратить "наихудший сценарий". По его словам, члены Совбеза ООН должны осудить подписанный президентом РФ Владимиром Путиным указ о выдаче российских паспортов жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской "народных республик".

В свою очередь постпред РФ при ООН Василий Небензя указал, что необходимость введения упрощенной процедуры выдачи паспортов в частях Донецкой и Луганской областей продиктована невыносимыми условиями жизни в этих регионах. По его словам, еще до указа Путина сотни тысяч жителей контролируемых сепаратистами территорий обращались к РФ с просьбой предоставить им гражданства. Эти цифры свидетельствуют о том, что существовании большой потребности в российских паспортах среди людей в данных регионах, заявил далее Небендзя.

В доказательство он привел данные МВД РФ о том, что с апреля 2014-го по апрель 2019 года в Россию въехали и остались там жить более 900 тысяч украинцев, проживавших на юго-востоке страны. За этот период более 330 тысяч граждан Украины обратились к властям РФ по вопросу получения гражданства, сообщил Небензя.

Между тем представители западных стран указали на победу Владимира Зеленского на президентских выборах в Украине как на возможность возобновить переговоры с Москвой о прекращении длящегося уже пять лет конфликта. Постоянный представитель ФРГ при ООН Кристоф Хойсген обратился к Небензе, указав, что Россия могла бы поздравить будущего украинского президента "риторическими цветами", чтобы продемонстрировать добрую волю по разрешению конфликта, вместо того чтобы принимать "паспортный" указ.

Российский постпред отметил, что сейчас "слишком рано для цветов". Он указал, что пока Зеленский посылает Москве противоречивые сигналы, и РФ будет судить о нем по его действиям.

По словам представителя США при ООН, решение об упрощенном предоставлении российских паспортов жителям Донбасса сразу после выборов в Украине является "неприемлемым", тем самым Москва разжигает конфликт с Киевом.

Заседание Совета Безопасности ООН завершилось без принятия решений. По его завершении представители Франции и Германии при ООН совместно выступили перед прессой и осудили "паспортный" указ Путина, который, по их словам, противоречит целям и духу "минских договоренностей". "Мы считаем, что сейчас следует сделать упор на возобновление усилий по выполнению "минских соглашений" и обеспечению мира для людей, страдающих от этого кризиса", — заявил Кристоф Хойсген