"Россия начала выдавать фейковые паспорта РФ для граждан Украины. Это абсолютно незаконно, не мы никогда не признаем никакого гражданства, которое выдает страна-агрессор. Поэтому сегодня мы примем решение правительства Украины о том, чтобы признать все паспорта, которые будут выданы гражданам Украины на нашей территории суверенного государства в нарушение всех международных норм, незаконными", - сказал Гройсман.
Он уточнил, что эти псевдо-документы будут признаны незаконными при пересечении государственной границы, а также при использовании на территории Украины.
"Более того, мы обратимся ко всем странам-нашим партнерам, чтобы аналогичные решения были приняты и другими странами, чтобы эти фейковые паспорта, были признаны недействительными при пересечении границ других стран", - подытожил Гройсман.
В ответ пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Москва продолжит выдавать паспорта жителям Донбасса: "Какая может быть реакция Кремля? Кремль продолжит выдавать паспорта тем гражданам, которые это пожелают и которые подпадают под действие президентского указа", сообщает "Настоящее время".
24 апреля Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке получения российского гражданства для жителей оккупированных районов Донецкой и Луганской областей.
В Пенсионном фонде РФ заявили, что жители ОРДЛО, которые вступят в гражданство РФ по упрощенной процедуре, смогут получать российские пенсии только, если переедут в Россию. В то же время тем жителям ОРДЛО, которые получат российские паспорта, но останутся на территориях оккупированного Донбасса, "пенсии должна платить Украина".
Министерство иностранных дел Украины назвало "юридически ничтожным" указ президента РФ Владимира Путина об упрощенной выдаче российских паспортов украинцам в ОРДЛО и заявило, что это решение имеет целью дестабилизацию внутриполитической ситуации в Украине в после выборов.
Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука заявил, что Россия будет раздавать гражданство жителям оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей в три этапа, и что оккупанты уже составили списки на получение паспортов РФ.
Заместитель министра по временно оккупированным территориям Юрий Грымчак заявил, что в Украины не будет проблем, чтобы получить списки граждан, которые получат российские паспорта.
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