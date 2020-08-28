"У нас сейчас все процессы, все контакты с белорусской стороной поставлены на паузу. Я могу официально об этом вам сообщить. И мы следим за развитием ситуации", - сказал Кулеба в эфире телеканала 1+1. Он добавил, что контакты с Беларусью будут возобновлены только тогда, когда они "не будут нести репутационных, моральных, этических потерь для Украины", передает РИА "Новости".

Глава МИД Украины уточнил, что сейчас Киев не видит необходимости переносить площадку для переговоров по Донбассу из Минска. "Сейчас от Минска в этом процессе только название, потому что из-за пандемии все встречи проходят в онлайн-режиме. Поэтому никто туда не ездит, никакой физической связи с Минском нет, это больше символ в этом плане", - сказал он.

Несколько дней назад президент Украины заявил о необходимости новых выборов в Беларуси. В ответ МИД Беларуси сообщил, что Минск не нуждается в "заезженных" советах Украины в непростой для республики период.

27 августа украинский премьер-министр Денис Шмыгаль предложил белорусам, которых преследуют в родной стране, получить защиту на Украине, пишет "Коммерсант".

9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. Победителем на них официально был объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, занимающий этот пост с 1994 года. Согласно утвержденным ЦИК итогам, за Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его основного конкурента Светлану Тихановскую - 10,12%. Однако оппозиция не признала эти результаты, посчитав их сфальсифицированными.

Для подавления начавшихся мирных уличных выступлений были задействованы подразделения спецназа и внутренних войск. Силовики применили водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Несколько сотен человек пострадали и были госпитализированы. Позднее власти признали гибель трех человек, хотя оппозиция говорит о смерти шести человек в ходе подавления протестов. Один мужчина погиб непосредственно во время протестов (предположительно, его застрелили силовики), еще один скончался после задержания. Также в военном госпитале Минска скончался 43-летний житель Бреста Геннадий Шутов, получивший огнестрельное ранение в голову во время протестов 11 августа.

Около семи тысяч человек, включая случайных прохожих, были схвачены сотрудниками правоохранительных органов и брошены в изоляторы. По пути к месту заключения, а также в самих изоляторах, в том числе на улице Окрестина, многие мирные граждане подверглись пыткам.

По информации СМИ, около 80 человек, задержанных на акциях протеста, пропали без вести. Однако жестокость силовиков привела к еще большей консолидации общества вокруг требования смены политического руководства. С 13 августа на белорусских промышленных предприятиях начались мирные протесты, с 17 августа - забастовки. Кроме того, по всей Беларуси люди начали выстраиваться в цепи солидарности и проводить митинги против насилия и за проведение новых выборов.

В Евросоюзе заявили, что не могут считать голосование "ни справедливым, ни свободным". Во вторник высокопоставленный представитель ЕС сообщил РИА "Новости", что совет глав МИД стран Евросоюза обсудит возможность введения точечных санкций в отношении белорусских властей.

Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Киев не собирается вмешиваться в дела Минска. Он подчеркивал, что не желает Беларуси тех же событий, которые происходили на Украине в 2014 году. Глава государства выразил мнение, что властям республики и обществу еще не поздно начать диалог, чтобы разрешить ситуацию "тем или иным способом".

Александр Лукашенко, в свою очередь, предостерег другие государства от вмешательства во внутренние дела республики.