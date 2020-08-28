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Киев на неопределенный срок приостановил все контакты с Минском, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. По его словам, контактов между президентами стран сейчас нет и в ближайшее время не планируется. Последний раз Владимир Зеленский и Александр Лукашенко общались перед выборами в Беларуси.
Volodymyras Zelenskis
Volodymyras Zelenskis
© AP / Scanpix

"У нас сейчас все процессы, все контакты с белорусской стороной поставлены на паузу. Я могу официально об этом вам сообщить. И мы следим за развитием ситуации", - сказал Кулеба в эфире телеканала 1+1. Он добавил, что контакты с Беларусью будут возобновлены только тогда, когда они "не будут нести репутационных, моральных, этических потерь для Украины", передает РИА "Новости".

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Глава МИД Украины уточнил, что сейчас Киев не видит необходимости переносить площадку для переговоров по Донбассу из Минска. "Сейчас от Минска в этом процессе только название, потому что из-за пандемии все встречи проходят в онлайн-режиме. Поэтому никто туда не ездит, никакой физической связи с Минском нет, это больше символ в этом плане", - сказал он.

Несколько дней назад президент Украины заявил о необходимости новых выборов в Беларуси. В ответ МИД Беларуси сообщил, что Минск не нуждается в "заезженных" советах Украины в непростой для республики период.

27 августа украинский премьер-министр Денис Шмыгаль предложил белорусам, которых преследуют в родной стране, получить защиту на Украине, пишет "Коммерсант".

9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. Победителем на них официально был объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, занимающий этот пост с 1994 года. Согласно утвержденным ЦИК итогам, за Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его основного конкурента Светлану Тихановскую - 10,12%. Однако оппозиция не признала эти результаты, посчитав их сфальсифицированными.

Для подавления начавшихся мирных уличных выступлений были задействованы подразделения спецназа и внутренних войск. Силовики применили водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Несколько сотен человек пострадали и были госпитализированы. Позднее власти признали гибель трех человек, хотя оппозиция говорит о смерти шести человек в ходе подавления протестов. Один мужчина погиб непосредственно во время протестов (предположительно, его застрелили силовики), еще один скончался после задержания. Также в военном госпитале Минска скончался 43-летний житель Бреста Геннадий Шутов, получивший огнестрельное ранение в голову во время протестов 11 августа.

Около семи тысяч человек, включая случайных прохожих, были схвачены сотрудниками правоохранительных органов и брошены в изоляторы. По пути к месту заключения, а также в самих изоляторах, в том числе на улице Окрестина, многие мирные граждане подверглись пыткам.

По информации СМИ, около 80 человек, задержанных на акциях протеста, пропали без вести. Однако жестокость силовиков привела к еще большей консолидации общества вокруг требования смены политического руководства. С 13 августа на белорусских промышленных предприятиях начались мирные протесты, с 17 августа - забастовки. Кроме того, по всей Беларуси люди начали выстраиваться в цепи солидарности и проводить митинги против насилия и за проведение новых выборов.

В Евросоюзе заявили, что не могут считать голосование "ни справедливым, ни свободным". Во вторник высокопоставленный представитель ЕС сообщил РИА "Новости", что совет глав МИД стран Евросоюза обсудит возможность введения точечных санкций в отношении белорусских властей.

Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Киев не собирается вмешиваться в дела Минска. Он подчеркивал, что не желает Беларуси тех же событий, которые происходили на Украине в 2014 году. Глава государства выразил мнение, что властям республики и обществу еще не поздно начать диалог, чтобы разрешить ситуацию "тем или иным способом".

Александр Лукашенко, в свою очередь, предостерег другие государства от вмешательства во внутренние дела республики.

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