Украинская разведка выяснила, что причиной химических выбросов на севере оккупированного РФ Крыма, по данным Главного управления разведки Министерства обороны Украины, стало попадание снарядов в технологические емкости во время тренировок подразделений вооруженных сил РФ. Об этом сообщил на брифинге в среду спикер Минобороны Александр Мотузяник.

По информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, военно-политическое руководство РФ требует постоянно наращивать боевые способности оккупационных войск, дислоцированных во временно оккупированном Крыму. В связи с этим, командиры частей и подразделений ВС РФ постоянно увеличивают интенсивность проведения занятий, тренировок и учений на территории оккупированного Крымского полуострова.

При этом, большинство районов для проведения мероприятий боевой подготовки используется российскими военными без согласия и предварительного информирования крымчан, которые непосредственно там проживают. В частности, 13-19 августа, в ходе тренировки по прикрытию административной границы с Херсонской областью, подразделения ВС РФ проводили стрельбы в районах расположения отстойников отходов химического производства титанового и содового заводов. Вследствие попаданий снарядов, указанные объекты были повреждены, что привело к существенному ухудшению экологической обстановки на всем севере оккупированного Крыма.

В Минобороны отмечают, что российское оккупационное командование пытается скрыть масштаб экологической проблемы и избежать ответственности за ее возникновение, путем распространения в СМИ ложных и искаженных сообщений, которые дезинформируют общество о реальном состоянии экологической опасности в Крыму.

Как сообщал УНИАН, в ночь с 23 на 24 августа на севере Крыма произошел выброс неизвестного вещества. Пострадали жители Армянска и села Перекоп – в их домах и квартирах липкой ржавчиной покрылись металлические предметы, а на огородах пропал урожай.

Жители жалуются на отравленный химикатами воздух, а в соцсетях публикуют фотографии, на которых видно, что в зоне бедствия практически вымершая растительность. Установлено, что выброс произошел на оккупированном заводе "Титан". Оккупанты решили остановить работу завода на две недели. Из Армянска эвакуировали детей.

Химический яд из оккупированного Крыма добрался до материковой Украины. 15 детей с подозрением на отравление госпитализировали в Херсонскую областную больницу. У всех – одинаковые симптомы. Предполагают, что дети отравились от выбросов с завода "Крымский титан". Об этом говорится в сюжете программы ТСН.Утро.

Из-за выбросов на предприятии уже вторую неделю страдают жители Армянска в Крыму. Там люди массово обращаются к врачам с жалобами на жжение в глазах, носоглотке, тошноту. Авто, бытовые приборы, мебель и детские площадки взялись ржавчиной и серо-зеленым налетом. Завод якобы приостановили. Впрочем, по трубам хорошо видно, что он работает.

Химвыбросы в оккупированном Крыму © Stop kadras

Под админграницу уже выехала областная и министерская комиссия из Киева, сейчас там исследуют воздух, почву и воду на содержание серной кислоты из "Титана". В Крыму в течение двух дней провели массовую эвакуацию детей из Армянска. Впрочем, оккупационные власти экологической катастрофы в Крыму не признают. Из-за этого в ООН уже обратилась омбудсмен Украины Людмила Денисова.

Об этом украинский омбудсмен сообщила на своей странице в Facebook.

"Сейчас север оккупированного Крыма близок к экологической катастрофе. Из-за токсичных выбросов страдают не только жители полуострова, но и Херсонской области. Возникает угроза для Европы", - заявила Денисова.

"Крымчане жалуются, что на крышах домов, металлических предметах и в квартирах образовался маслянистый налет желтоватого оттенка, а в воздухе стоит стойкий запах кислоты, который мешает дышать. Фотографии, присланные крымчанами, впечатляют: умершие птицы, голые деревья, как кадры из фильма ужасов", - отметила омбудсмен.

"Оккупационные власти Крыма скрывают реальный уровень экологической опасности, что заставляет меня обратиться к международному сообществу, поскольку не могу остаться в стороне", - подчеркнула Денисова.

"Поэтому срочно обратилась к Исполнительному директору Программы ООН по окружающей среде Эрику Солхейму и директору и регионального представителя Европейского офиса Программы ООН по окружающей среде Яну Дусику. Призвала их присоединиться к совместной борьбе за восстановление права жителей Крымского полуострова на безопасную для жизни и здоровья окружающую среду", - отметила омбудсмен.