Украина предостерегла Германию от зависимости от российского газа на фоне споров вокруг строительства газопровода "Северный поток - 2", который должен напрямую связать РФ и ФРГ в обход украинской территории. Соответствующее заявление сделал министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко. Он дал интервью Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND), которое немецкая медиагруппа опубликовала в субботу, 28 декабря.

"Вы, немцы, сейчас строите трубопровод "Северный поток - 2" по дну Балтийского моря, чтобы сделать транзит газа, который до сих пор осуществлялся через территорию Украины, более независимым. Но подумайте о том, что источником газа по-прежнему остается Россия", - предупредил министр.

"Если русские не захотят больше поставлять газ, балтийские трубопроводы сразу же опустеют", - уверен Пристайко. "У нас же в Украине газохранилища все равно будут заполнены", - подчеркнул он, добавив, что при подобном сценарии Киев гарантирует поставки по своим трубопроводам.

Комментарий Пристайко последовал на фоне заявления министра энергетики России Александра Новака, 27 декабря высказавшего мнение, что "Северный поток - 2" будет запущен до конца 2020 года.

"Ключ к миру в Донбассе - не у Киева"

В своем интервью для RND глава МИД Украины затронул также ситуацию в Донбассе. Пристайко ответил на вопрос журналиста, удалось ли украинскому президенту Владимиру Зеленскому, который занимает этот пост с 20 мая этого года, приблизить конфликт на востоке Украины к завершению.

"Ключ к миру, к сожалению, - не у Киева. Военное решение, безусловно, не представляется возможным. Поэтому мы продолжаем переговоры, даже если за минувшие пять лет добиться удалось немногого", - отметил министр, напомнив о результатах саммита "нормандской четверки", который прошел в Париже в 9 декабря.

Украина пытается разорвать "порочный круг"

Встреча во Франции по сути завершилась дипломатическим "тупиком", отмечает RND. Один из важнейших вопросов по сути остался без ответа: Нужно ли сначала организовать местные выборы в "ДНР" и "ЛНР" и лишь затем проводить переговоры об особом статусе Донбасса, или наоборот?

"Мы работаем, чтобы разорвать этот порочный круг, продвигая децентрализацию, то есть предоставление больших полномочий регионам", - подчеркнул Пристайко. Он добавил, что уже сейчас многие вопросы, в частности, о повышении налогов, тратах на инфраструктуру, школы, детские сады, должны решаться на региональном уровне, однако для Украины, привыкшей к унитарной структуре, - это новый опыт.

"Россияне должны понять, что до того, как ряд регионов на востоке привыкнет к самостоятельности, предстоит долгий путь. При этом речь не идет об их автономии, которая бы означала отделение этих территорий от Украины", - подчеркнул он.

Киев хочет от Германии большей поддержки

Коснулся Вадим Пристайко и критики Зеленского в адрес Германии во время телефонной беседы президента Украины с американским лидером Дональдом Трампом 25 июля. Во время разговора глава украинского государства утверждал, что Париж и Берлин "недостаточно помогают Украине".

"Уверен, что госпожа Меркель за долгий период пребывания на посту канцлера" научилась терпению, предположил министр. "Ее едва ли должны были удивить слова, которыми главы государств обмениваются в доверительных беседах", - добавил он. По словам Пристайко, Зеленский "ни при каких обстоятельствах не хотел обидеть Германию".

"Мы очень высоко ценим вклад канцлера ФРГ Меркель, призванный положить конец российской агрессии. В то же время мы хотели бы намного большей поддержки, поскольку речь идет о том, сможем ли мы как страна выжить. Германия и ЕС многое сделали для нас. Однако этого недостаточно, чтобы положить конец гибели людей", - резюмировал Пристайко, напомнив о 13 тыс. жертв в Донбассе и ежедневном росте этих цифр.

Ранее участники Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на востоке Украины заявили о договоренности провести обмен до конца 2019 года. По сообщениям СМИ, этот обмен может состояться уже 29 декабря.