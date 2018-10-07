Вооруженные силы Украины (ВСУ) примут участие в многонациональных военных учениях "Trident Juncture 2018". Об этом в воскресенье, 7 октября, сообщило управление ВСУ по связям с общественностью. В сообщении говорится, что активная фаза учений с участием 45-тысячного межвидового контингента войск пройдет на севере Норвегии в период с 25 октября по 7 ноября.

Помимо 29 стран НАТО, в маневрах будут участвовать воинские подразделения из Швеции и Финляндии. В сообщении управления ВСУ также говорится, что "командно-штабная фаза учений продлится до третьей декады ноября в органах управления и учебных центрах альянса от итальянской провинции Кампания до норвежских регионов Тромсе и Финмарк".

По сценарию учений многонациональная коалиция НАТО будет проводить масштабную военную операцию по освобождению незаконно оккупированной северной части Королевства Норвегия. Агрессором выступает выдуманная страна "Муринус".

С сентября 2018 года к работе в секциях штаба многонациональной коалиции Североатлантического альянса привлечены пять офицеров ВСУ.