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Поставки Украине - это часть поддержки, которую Вашингтон оказывает Киеву для защиты суверенитета страны от российской агрессии, заявили в посольстве США.
Javelin anti-tank missile. Photo Wikipedia
Javelin anti-tank missile. Photo Wikipedia

США поставили Украине вооружение и военное оборудование на общую сумму 60 млн долларов, сообщило в среду, 17 июня, посольство Соединенных Штатов в Киеве. Среди грузов, прибывших в Украину 16 июня, входят противотанковые ракеты производства компании Javelin, боеприпасы и средства радиосвязи.

"США решительно поддерживают Украину в вопросе защиты ее суверенитета и территориальной целостности перед лицом российской агрессии", - говорится в заявлении американского посольства. В апреле 2018 года США уже поставили Украине первую партию ракетных комплексов Javelin на сумму 47 млн долларов.

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Украинская армия ведет бои с поддерживаемыми Россией группами сепаратистов на востоке страны уже более шести лет, напоминает агентство dpa. По данным ООН, с начала конфликта в Донбассе его жертвами стали более 13 тысяч человек.

Россия категорически отрицает свое непосредственное участие в конфликте на востоке Украины.

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Deutsche Welle
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