США поставили Украине вооружение и военное оборудование на общую сумму 60 млн долларов, сообщило в среду, 17 июня, посольство Соединенных Штатов в Киеве. Среди грузов, прибывших в Украину 16 июня, входят противотанковые ракеты производства компании Javelin, боеприпасы и средства радиосвязи.

"США решительно поддерживают Украину в вопросе защиты ее суверенитета и территориальной целостности перед лицом российской агрессии", - говорится в заявлении американского посольства. В апреле 2018 года США уже поставили Украине первую партию ракетных комплексов Javelin на сумму 47 млн долларов.

Украинская армия ведет бои с поддерживаемыми Россией группами сепаратистов на востоке страны уже более шести лет, напоминает агентство dpa. По данным ООН, с начала конфликта в Донбассе его жертвами стали более 13 тысяч человек.

Россия категорически отрицает свое непосредственное участие в конфликте на востоке Украины.