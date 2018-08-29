"Наши потребности следующего периода, на мой взгляд, это морское пространство, военно-воздушное пространство, это то, без чего мы просто не сможем обеспечить оборону страны", - заявил он.
Посол также сообщил, что Украина нуждается в беспилотниках, контрбатарейных радарах и контрснайперских системах.
По его словам, соответствующий запрос был озвучен на "высшем и высоком уровне" - на встречах президентов Украины и США в Брюсселе и на встречах украинской стороны с советником Трампа по нацбезопасности Джоном Болтоном.
Другие подробности этого запроса Чалый не озвучил, ссылаясь на секретность информации.
1 марта Госдеп США одобрил продажу Украине переносных противотанковых ракетных комплексов "Джавелин" на сумму $47 миллионов.
В мае госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон поддерживает предоставление Украине оборонительного оружия в будущем.
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