"Наши потребности следующего периода, на мой взгляд, это морское пространство, военно-воздушное пространство, это то, без чего мы просто не сможем обеспечить оборону страны", - заявил он.

Посол также сообщил, что Украина нуждается в беспилотниках, контрбатарейных радарах и контрснайперских системах.

По его словам, соответствующий запрос был озвучен на "высшем и высоком уровне" - на встречах президентов Украины и США в Брюсселе и на встречах украинской стороны с советником Трампа по нацбезопасности Джоном Болтоном.

Другие подробности этого запроса Чалый не озвучил, ссылаясь на секретность информации.

1 марта Госдеп США одобрил продажу Украине переносных противотанковых ракетных комплексов "Джавелин" на сумму $47 миллионов.

В мае госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон поддерживает предоставление Украине оборонительного оружия в будущем.