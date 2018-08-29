Украина подала запрос в США по покупке систем противовоздушной обороны стоимостью $750 млн за одну единицу, при необходимости минимум трех соответствующих военных комплексов для украинской армии. Об этом в интервью "Радио НВ" сообщил чрезвычайный и полномочный посол Украины в США Валерий Чалый.
Artimo nuotolio priešlėktuvinės gynybos sistema
© DELFI (R. Achmedovo nuotr.)

"Наши потребности следующего периода, на мой взгляд, это морское пространство, военно-воздушное пространство, это то, без чего мы просто не сможем обеспечить оборону страны", - заявил он.

Посол также сообщил, что Украина нуждается в беспилотниках, контрбатарейных радарах и контрснайперских системах.

По его словам, соответствующий запрос был озвучен на "высшем и высоком уровне" - на встречах президентов Украины и США в Брюсселе и на встречах украинской стороны с советником Трампа по нацбезопасности Джоном Болтоном.

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Другие подробности этого запроса Чалый не озвучил, ссылаясь на секретность информации.

1 марта Госдеп США одобрил продажу Украине переносных противотанковых ракетных комплексов "Джавелин" на сумму $47 миллионов.

В мае госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон поддерживает предоставление Украине оборонительного оружия в будущем.

Украинская правда
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