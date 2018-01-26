Новоайдарский районный суд, действующий в той части Луганской области, которая подконтрольна Киеву, рассмотрел дело Агеева 25 января. Об этом сообщили в "Фейсбуке" адвокат россиянина Виктор Чевгуз и журналист "Новой газеты" Павел Каныгин.
О задержании российского военного Виктора Агеева 27 июня сообщила Русская служба Би-би-си со ссылкой на собеседников в украинском министерстве обороны и командовании 93-й отдельной механизированной бригады вооруженных сил Украины.
Самопровозглашенные ЛНР и ДНР по украинскому законодательству признаны террористическими организациями.
Мать Виктора Агеева, его друзья и бывшие сослуживцы летом 2017 года подтвердили Би-би-си, что после срочной службы тот остался служить в армии по контракту, который подписал в марте 2017 года. Номер воинской части - 65246 - называли двое бывших сослуживцев Агеева.
Министерство обороны России отрицало, что в Луганской области был взят в плен действующий российский военнослужащий. В ведомстве заявили, что Агеев был уволен в запас в мае 2016 года, а на контрактную службу не поступал.
Между тем сам Виктор Агеев позднее рассказал в первом после задержания интервью украинскому телеканалу 1+1, что в марте 2017 года подписал контракт в Ростовской области и назвал номер своей воинской части 65246.
Меньше, чем просил прокурор
На суде 25 января прокуроры требовали для Агеева 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества, написал в "Фейсбуке" адвокат Виктор Чевгуз.
Защита считает даже срок в 10 лет чрезмерным и подает апелляцию в областной суд. Вместе с тем Чевгуз отмечает, что по аналогичным статьям уголовного кодекса Украины граждане России Евгений Ерофеев и Александр Александров были приговорены судом в Киеве к 14 годам тюрьмы.
Впоследствии Ерофеев и Александров были обменены на украинскую летчицу Надежду Савченко и вернулись в Россию.
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