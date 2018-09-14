Государственная пограничная служба Украины наращивает усилия с морского спецназа - около 270 спецназовцев отправят на службу в подразделения на Азовском и Черном море. Об этом заявил глава Госпогранслужбы Украины Петр Цигикал, передает пресс-служба пограничного ведомства.
Kariniai laivai, Ukraina, Krymas, Juodoji jūra
© AFP/Scanpix

"Наращиваем усилия с морского спецназа, а это - примерно 270 человек, которые будут нести службу в подразделениях по акватории Азовского и Черного морей", - сообщил Цигикал.

По его словам, сейчас Госпогранслужба развивается по двум направлениям: первое - правоохранительное, второй - наращивание усилий и увеличения резервов.

"Необходимо понимать, что агрессор, как говорится, не спит, наращивает свои усилия, и мы должны дать достойный отпор в случае каких-либо форс-мажорных обстоятельств", - отметил глава Госпогранслужбы.

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Как сообщалось, Вооруженные Силы Украины усилили военное присутствие вдоль побережья Азовского моря.

В последнее время Россия задерживает иностранные суда, идущие в украинские порты на Азовском море, фактически блокируя этот канал торговли. Украинские пограничники заявили, что россияне "начали жесткую политику задержания и осмотра судов" в Керченском проливе.

Посольство России в США называет действия украинских властей в Азовском море "пиратством" и призывает Соединенные Штаты прекратить вступаться за украинские суда.

Украинская правда
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