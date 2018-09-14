"Наращиваем усилия с морского спецназа, а это - примерно 270 человек, которые будут нести службу в подразделениях по акватории Азовского и Черного морей", - сообщил Цигикал.
По его словам, сейчас Госпогранслужба развивается по двум направлениям: первое - правоохранительное, второй - наращивание усилий и увеличения резервов.
"Необходимо понимать, что агрессор, как говорится, не спит, наращивает свои усилия, и мы должны дать достойный отпор в случае каких-либо форс-мажорных обстоятельств", - отметил глава Госпогранслужбы.
Как сообщалось, Вооруженные Силы Украины усилили военное присутствие вдоль побережья Азовского моря.
В последнее время Россия задерживает иностранные суда, идущие в украинские порты на Азовском море, фактически блокируя этот канал торговли. Украинские пограничники заявили, что россияне "начали жесткую политику задержания и осмотра судов" в Керченском проливе.
Посольство России в США называет действия украинских властей в Азовском море "пиратством" и призывает Соединенные Штаты прекратить вступаться за украинские суда.
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