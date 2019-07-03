На прошлой неделе Парламентская ассамблея Совета Европы согласилась вернуть россиян в ПАСЕ без санкций.

После этого комитет Верховной рады по иностранным делам рекомендовал приостановить участие украинской делегации в сессии ПАСЕ до принятия решения Венецианской комиссии относительно полномочий делегатов от Госдумы РФ, избранных с участием жителей Крыма.