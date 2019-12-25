В Украине открыто дело за проезд первого поезда из России в аннексированный Крым по Крымскому мосту. Находящаяся в Киеве прокуратура Автономной республики Крым зарегистрировала уголовное производство по факту пересечения пассажирским поездом "Санкт-Петербург - Симферополь" государственной границы Украины через "Керченский мост", говорится в сообщении пресс-службы ведомства, обнародованном в среду, 25 декабря.
В сообщении отмечается, что в ходе досудебного расследования "будет дана правовая оценка незаконному запуску железнодорожного сообщения между Российской Федерацией и Крымским полуостровом, поскольку такие действия страны-оккупанта грубо нарушают государственный суверенитет и территориальную целостность Украины, свидетельствуют о пренебрежении общепризнанными принципами и нормами международного права".
Уголовное производство зарегистрировано 25 декабря по ч.1 ст.332 УК Украины. Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по обращению представительства президента Украины в АР Крым.
По мосту прошел первый пассажирский поезд
Утром 25 декабря в аннексированный Россией Севастополь прибыл через Крымский мост первый российский пассажирский поезд, следовавший из Санкт-Петербурга в Крым в обход территории Украины. Поезд проходил железнодорожный участок Крымского моста примерно полчаса. Машинист замедлил ход состава, чтобы пассажиры могли рассмотреть мост, сообщают российские СМИ.
Президент России Владимир Путин открыл железнодорожное движение по Крымскому мосту 23 декабря.
По этой трассе через Керченский пролив в Симферополь, Севастополь, Евпаторию и Феодосию будут ходить 11 пар пассажирских поездов, в основном, из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и Кисловодска. Между Москвой и Симферополем будет курсировать двухэтажный поезд, состоящий из 14 купейных и спальных вагонов, общей вместимостью 882 пассажира.
Крымский мост - крупнейшее сооружение такого рода в Европе. Его протяженность составляет 19 километров. Строительство Крымского моста началось в 2015 году. В мае 2018 года по мосту было открыто автомобильное движение. Украина протестовала против строительства данного объекта, поскольку оно велось без ее разрешения.
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