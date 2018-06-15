Визовые центры появятся в Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Екатеринбурге, Казани, Ростове-на-Дону, Самаре и Новосибирске.

Иностранцы смогут не только "подать документы в эти центры для оформления украинских виз в удобном формате", но и воспользоваться дополнительными услугами по изготовлению фотографий, переводу и копированию документов, оформлению полисов медицинского страхования, доставке документов, SMS-информированию. Желающих также будут обслуживать "в залах повышенной комфортности".

"Непосредственное принятие решений об оформлении или отказе в оформлении виз будут осуществлять, как и раньше, консулы Украины в соответствующих иностранных дипломатических учреждениях", — сообщает Консульская служба МИД Украины в соцсети Facebook.

В дополнение к восьми визовым центрам в России в тот же период будут открыты еще 48 аналогичных учреждений в других странах, в частности, в 17 странах Азии (Бангладеш, Вьетнаме, Индии, Индонезии, Ираке, Иране, Иордании, Ливане, Китае, Малайзии, Кувейте, ОАЭ, Пакистане, Саудовской Аравии, Турции, на Филиппинах и Шри-Ланке) и в 16 странах Африки. Открытие визовых центров осуществляется при сотрудничестве МИД Украины с компанией VF Worldwide Holdings Ltd.

Добавим, с начала 2018 года Украина изменила систему пограничного контроля для граждан 70 государств. Приезжие из стран, входящих в так называемую группу риска, в том числе россияне, должны при въезде на Украину предоставлять биометрический паспорт и сдавать отпечатки всех десяти пальцев.

От фиксации биометрических данных освобождаются лишь главы государств и правительств зарубежных стран, члены парламентских и правительственных делегаций, лица до 18-летнего возраста, круизные туристы, члены экипажей транспортных средств, дипломатический персонал, должностные лица международных организаций, уточняли в пресс-службе Госпогранслужбы Украины.

Решение о введении новых правил было принято Советом национальной безопасности и обороны (СНБО) в июле 2017 года и стало своеобразным компромиссом в спорах вокруг идеи о введении с Россией визового режима. Однако окончательно от этой идеи не отказались.